Den kvinde er bare vedholdende. Selv ikke en arm, mistet under et krokodille-angreb fem dage før begivenheden, skulle udsætte den store dag.

»På mindre end en uge, gik vi fra chok og smerte til en virkelig vidunderlig oplevelse,« siger den 27-årige Jamie Fox til nyhedsbureauet AP.

Hans daværende forlovede stillede op til vielsen i et hospital i Zimbabwe, hvor hun var indlagt for at komme sig over savnet af sin højre arm. Det skriver nypost.com.

Fox og hans forlovede, Zenele Ndlovu, var taget på kanotur på Zambezifloden, der er en af de længste floder i Afrika. Pludselig blev de den 30. april angrebet af en krokodille.

Angrebet kostede Zenele den højre arm, men fem dage senere var det tid til brylluppet, som blev forrettet i hospitalets kapel.

»Vi var glade for, at vi stadig var i live og i stand til at holde brylluppet, som planlagt. Selv om det selvfølgeligt blev holdt som en meget mindre fest for mig og konen.

Festlighederne foregik som planlagt på det officielle sted, men Zenele og jeg blev nødt til at blive på hospitalet,« siger Fox. Han beskriver oplevelsen som 'utrolig'.

Fem dage tidligere var oplevelsen til gengæld frygtindgydende:

»Jeg skreg i et forsøg på at redde hende. Hun klagede ikke over smerter, da jeg fik hende trukket op af vandet. Måske fordi hun var i chok.

Vi håbede, at lægerne kunne redde hendes arm, men det lykkedes ikke,« sagde Jamie Fox, der havde datet sin forlovede 18 måneder og nu håber på at få hende med hjem til Storbritannien.