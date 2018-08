En skolelærer fra North Dakota, USA, som lod klassen kalde hende 'Kim Kardashian', erklærede sig i mandags skyldig i seks anklager om upassende seksuelle relationer til sine elever.

Den 37-årige Shannon Moser, gift og mor til fire børn, kom med tilståelsen i Cass County Court. Det skriver New York Post.

Dommeren accepterede seks gange skyldig: i fire tilfælde for at lokke en mindreårig, et tilfælde af grov seksuel påtrængenhed og et tilfælde af seksuelt overfald.

Det rapporterer Valley News Live.

Shannon Moser kunne ikke lade være med at forføre i hvert fald en dreng på 16 år. Foto: Sheriffkontoret i Cass County Vis mere Shannon Moser kunne ikke lade være med at forføre i hvert fald en dreng på 16 år. Foto: Sheriffkontoret i Cass County

Læreren søgte sin afsked tilbage i juli, efter at hun var blevet beskyldt for at sende nøgne fotos og video på Snapchat til sine elever. Det skriver Duluth News Tribune.

Ifølge anklagerne har seks drenge været udsat for lærerindens adfærd.

Det inkluderer en dreng på 16 år, som siger, at han havde sex med Shannon Moser i en park i West Fargo.

I første omgang nægtede drengen, at han havde lavet noget som helst sammen med læreren.

Men hans ven fortalte politiet, at han havde talt om at have sex med Moser i parken. Den 16-årige havde også fortalt sin mor om det intime samvær, han havde haft med læreren, fortalte politiet.

Til sidst indrømmede eleven det hele og fortalte, at han havde kendt Shannon Moser, en ven af familien, i omkring to år. De havde også tilføjet hverandre på Snapchat.

I begyndelsen af juni i år havde Moser bedt ham om at mødes med hende i en park. De kørte uden for byen og havde sex sammen på en grusvej.

'Ingen må vide noget,' sagde Shannon Moser til ham, står der i politirapporten.

Ifølge drengen sendte hun flere fotos efter deres eventyr og spurgte mindst en gang mere, om de skulle have sex.

En anden af hendes elever, en dreng på 15 år, fortalte politiet i West Fargo, at han og Moser havde delt nøgenbilleder på Snapchat i omkring et år - altså siden han var 14 år gammel.

Han havde imidlertid ikke haft nogen fysisk kontakt med hende, men hun havde spurgt, om hun måtte mødes med ham.

Han sagde også, at der var videoer blandt de ting, hun sendte ham på Snapchat. De viste, Shannon Moser og hendes mand havde sex.

Den gifte mor til fire blev fængslet med en kaution på 650.000 danske kroner. Den agter hun, ifølge hendes advokat, ikke at betale.

Hvis hun kendes skyldig, står Shannon Moser til fængsel fra fem år til livstid.