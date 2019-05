De ulækre og giftige ege-processionsspindere er nået til Slesvig-Holstein. Om få år er de i Danmark, siger ekspert.

»Jeg vil tro den er i Danmark inden for fem år. Måske er den her allerede, uden at vi har opdaget det,« siger professor Hans Peter Ravn, der er lektor på Københavns Universitet.

Egeprocessionsspindere hører egentlig til i Centaleuropa, men på grund af klimaforandringer er den på vej nordpå.

I Hamborg har de haft den i flere år, og nu er der også fundet larver i Slesvig-Holsten, få kilometer fra den danske grænse.

I sit voksenliv er egeprocessionsspinderen en harmløs natsværmer, men i sin barndom er den giftig og stærkt alergifremkaldende.

Dens krop er fyldt med gifte fimrehår, der udløser reaktionen dermatitis, et ekstremt kløende udslæt med blærer og røde plamager.

»Personer der er særligt overfølsomme kan gå i profilaktisk chok, hvor luftvejene svulmer op og man risikerer at blive kvalt,« siger Hans Peter Ravn.

Fimrehårene svæver rundt i luften selv efter at larven har forladt puppen og er blevet til en natsværmer.

I Tyskland har forekomst af giftlarverne ført til, at parker med mange egetræer blevet lukket af. Mænd iført beskyttelsesdragter og åndedrætsværn skærer de inficerede grene ned.

Larverne er endnu ikke set i Danmark, men på Lolland er der fundet omkring 200 voksne Egeprocessionsspindere.

»Der var udelukkende tale om hanner, men mon ikke hunnerne også er på vej? De er fortræffelige flyvere og når vinden er i sydøst, kan de flyve over Femern Bælt,« siger Hans Peter Ravn.

På Bornholm har en af dens slægtninge - Fyrreprocessionsspinderen - i flere år skabt utryghed. Flere personer måtte sidste år på hospitalet efter at have rørt ved Fyrrespinder-larver, der primært holder til ved Due Odde.

Særligt hunde er i fare, for en angrebet hundetunge kan ifølge Naturstyrelsen bliver så medtaget, at tungen bliver nedbrudt og falder af.

Den eneste måde at slippe af med giftlarverne er ved at sprøjte dem med insektgift, og det er så godt som umuligt at udrydde dem helt.