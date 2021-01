De havde sex i hendes indkørsel. På en mark og i skoven.

Og så poserede hun nøgen for ham i en seng, mens han tog billeder af hende. Han tog også selfies, mens de var i bad sammen.

En 35-årig britisk lærerinde sidder i denne uge på anklagebænken i Buckinghamshire nordvest for London, skriver avisen The Sun.

Her er hun tiltalt for at have haft sex med en 15-årig elev tre gange.

Ikke nok med, at drengen er hendes elev. Han er også ifølge britisk lov mindreårig.

Sagen bliver endnu mere grotesk af, at den 35-årige Kandice Barber er gift, og at et af de tilfælde, hun er tiltalt for, skulle have fundet sted i en bil i hendes egen indkørsel.

Sagen begyndte at rulle, da drengen viste billederne til sine kammerater.

Han havde pralet med, at han havde scoret lærerinden, men det var først, da de så billederne, at de troede på ham.

Barber er tidligere dømt for at have sendt en intim video af sig selv til drengen og for at have sendt beskeder til ham med seksuelt indhold.

Hun nægter sig skyldig.

Hendes advokat forsvarer hende med, at hun med sine cirka 150 centimeter ikke var i stand til at udføre de seksuelle aktiviteter, der blev beskrevet i retten.

Den nu 18-årige dreng forklarede derimod i retten, at han var bange for, at lærerinden var blevet gravid med hans barn.