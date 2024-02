Hun var lykkelig og nygift.

Men det varede ikke engang en måned.

Nu er 39-årige Cassidy Ritchie død, og hendes ægtemand, Chris Morland, sigtet for mord.

Det skriver The U.S. Sun.

Chris Morland er nu sigtet for mordet på sin kone. Foto: Tusla Police Department. Vis mere Chris Morland er nu sigtet for mordet på sin kone. Foto: Tusla Police Department.

7. januar i år blev parret gift, den 20. januar, blev Cassidy Ritchie meldt savnet, og otte dage senere blev hendes lig så fundet under nogle tæpper på bagsædet af hendes Chrysler Pacifica.

På hendes krop var der adskillige tegn på stump vold.

Bilen var efterladt delvist smadret i nærheden af Highway 412 mellem Tusla og Inola i Oklahoma.

Hvem der har efterladt bilen, arbejder politiet nu på at finde ud af.

Cassidy Ritchies bil blev fundet delvist smadret. På bagsædet lå den afdøde under nogle tæpper. Foto: Tusla Police Department. Vis mere Cassidy Ritchies bil blev fundet delvist smadret. På bagsædet lå den afdøde under nogle tæpper. Foto: Tusla Police Department.

De har sigtet ægtemanden, 49-årige Chris Morland, der da liget blev fundet var tilbageholdt i nabostaten Texas for at have begået en anden forbrydelse.

En talsmand for politiet i Tusla County siger:

»Morland har afgivet flere modsatrettede forklaringer om, hvad der er sket.«

Da politiet fandt bilen, skulle de bruge en godkendelse fra Morland for at undersøge den nærmere, men den ville han ikke give dem.

Først da der kom en dommer indover, kunne politiet gøre det makabre fund.

Morland har tidligere været i politiets søgelys.

I 2021 blev han anholdt for vold mod sin daværende kone.

Cassidy Ritchies bror, Kyle Ritchie, siger om søsteren:

»Hun virkede så lykkelig på bryllupsdagen. Måske fordi hun var så bange – for bange til at sige noget. Chris Morland blev et helt andet menneske efter brylluppet.«