Angrebet var nærmest kun lige begyndt, før videoerne spredte sig som en steppebrand om formiddagen den 7. oktober.

Videoer fra Nova-festivalen i Israel, hvor man kunne se Hamas-militante tilfangetage israelske kvinder og mænd, der minutter forinden havde bevæget sig til elektronisk musik, var allevegne på det sociale medie X.

Flere hundrede blev den dag taget som gidsel, og drypvist er flere israelere blevet løsladt fra Gaza.

To af dem – søskendeparret Itay og Maya Regev – er blandt dem, og de har nu sat flere ord på deres næsten to måneder i fangenskab.

Det skriver Sky News.

»Alle dage var som et helvede. Enorm frygt, ingen søvn. Om natten var længslerne størst, og det, ikke at vide noget, er bare uhyggeligt,« siger Maya Regev og uddyber:

»Det er sulten og længslen efter ens familie, der er det sværeste.«

Her ses et billede taget over Gaza. Foto: Said Khatib/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede taget over Gaza. Foto: Said Khatib/AFP/Ritzau Scanpix

Flere andre befriede gidsler fortæller også om forhold med næsten ingen mad eller lys.

I oktober satte 85-årige Yocheved Lifshitz fra Israel også ord på gidselforholdene.

Hun blev befriet den 23. oktober og havde altså tilbragt lidt mere end to uger som gidsel under Hamas' kontrol.

»De unge mænd slog mig undervejs. De brækkede ikke mine ribben, men det var smertefuldt, og jeg havde svært ved at trække vejret. De gav os pitabrød, hård ost, fedtfattig smøreost og agurk. Det var vores mad til hele dagen,« sagde hun i den forbindelse.

Lifshitz fortalte også, hvordan de ved ankomsten til Gaza blev ført ned i tunneler under jorden, hvor de angiveligt var tvunget til at gå flere kilometer »på den våde jord i et edderkoppespind af tunnelgange«.

Ifølge de israelske myndigheder er godt 1200 israelere blevet dræbt siden overraskelsesangrebet. Oprindeligt lød tallet på 1400.

Fra de palæstinensiske myndigheder i Gaza, som er styret af Hamas, lyder det, at mindst 18.000 palæstinensere er blevet dræbt. Heraf er 70 procent angiveligt kvinder og børn.

Det er ikke muligt at få disse tal uafhængigt bekræftet.

24. november begyndte en midlertidig våbenhvile, hvor gidsler, Hamas havde taget, blev frigivet i bytte for palæstinensere, der sad fængslet i Israel.

Våbenhvilen udløb om morgenen 1. december, og siden da er kampene i Gaza blevet genoptaget, ligesom der er meldinger om israelske luftangreb mod Gaza