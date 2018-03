Gidseltager i Frankrig vil have løsladt den eneste overlevende af de hovedmistænkte for Paris-terror i 2015.

Paris. Gidseltageren i et fransk supermarked kræver Salah Abdeslam, som er hovedtiltalt for angrebene i Paris i 2015, løsladt.

Det oplyser en unavngiven kilde til tv-stationen BFMTV, skriver Reuters.

Manden, der har affyret skud og taget gidsler i supermarkedet Super U i byen Trèbes i Sydfrankrig, har angiveligt erklæret loyalitet over for den militante gruppe Islamisk Stat.

Abdeslam er den eneste overlevende blandt de hovedmistænkte bag angrebene i Paris i november 2015.

Hans storebror var blandt de angrebsmænd, der sprængte sig selv i luften under angrebene.

Salah Abdeslam har siden sin anholdelse 18. marts 2016 siddet varetægtsfængslet i Frankrig.

Han har været tavs under retssagen om massakren i Paris, hvor han er tiltalt for at være medskyldig i drab på 130 mennesker 13. november 2015.

