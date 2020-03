Mandag morgen dansk tid udspiller der sig en dramatisk gidselsituation i et indkøbscenter i en forstad til Filippinernes hovedstad Manila.

Ifølge New York Times har en tidligere sikkerhedsvagt taget omkring 30 gidsler. Mindst en person er såret.

CNN Philippines skriver, at gidseltageren er bevæbnet - og der er meldinger om 'adskillige' skud inde fra centeret.

Gidseltageren skulle være en tidligere sikkerhedsvagt, som netop havde mistet sit job i shoppingcenteret.

Politiets specialstyrker er massivt til stede ved indkøbscenteret. Foto: Ted Ajibe/Ritzau Scanpix Vis mere Politiets specialstyrker er massivt til stede ved indkøbscenteret. Foto: Ted Ajibe/Ritzau Scanpix

Gidseltagningen foregår ifølge CNN Philippines på anden sal af indkøbscenteret Virra Mall, som ligger i San Juan City, der er en forstad til hovedstaden Manila.

Ifølge MSN News skulle gerningsmanden have opfordret andre sikkerhedsvagter til at deltage i gidseltagningen, men uden held.

Shoppingcenteret er nu lukket ned, og specialstyrker fra politiet er massivt til stede.

»Vi forhandler netop nu med personen (gidseltageren, red.),« siger borgmesteren i San Juan City, Francis Zamora.

Ifølge borgmesteren har gidseltageren et krav, som er relateret til hans tidligere arbejde som sikkerhedsvagt.

Han skulle også have bedt om at tale med sine tidligere kolleger via et konferenceopkald og krævet leverancer af både vand og mad.

Borgmesteren fortæller, at gidseltageren under forhandlingerne skulle være blevet en anelse roligere.

Bortset fra de 30 gidsler skulle alle i indkøbscenteret være blevet evakueret. Det gælder også den sårede person, som er overført til hospitalet.

Hvor alvorligt den sårede person er kommet til skade, oplyses endnu ikke.

De første skud blev hørt ved 11-tiden om morgenen, lokal tid (klokken 04:00 dansk tid).

Umiddelbart efter lukkede mange af butikkerne i centeret ned.

Opdateres...