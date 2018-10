Tysk politi er lige nu massivt til stede på hovedbanegården i den tyske storby Köln.

Ifølge politiet finder en gidselsituation sted i butikscenteret, der ligger på hovedbanegården.

Omkring klokken 15.10 skriver Polizei NRW på Twitter, at situationen nu er under kontrol. En kvinde er blevet lettere såret. Politiet har gerningsmanden under kontrol.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Eine weibliche #Geisel ist leicht verletzt und wird aktuell versorgt. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15. oktober 2018

»I området omkring Breslauer Platz har der været en gidseltagning. Politiet er til stede med en indsatsstyrke og håndterer situationen. Undgå venligst området,« skriver Polizei NRW på Twitter.

»Vi formoder, at der er taget et gidsel, enten ved McDonald's eller et nærliggnede apotek. Det er formentlig en kvinde, der tilbageholdes, men vi har ingen yderligere detaljer,« siger en talsmand for politiet i Köln til Reuters.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln: Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen! Damit unterstützen Sie uns.

Wir haben derzeit keine Hinweise auf #Schüsse! — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

Ifølge den lokale avis Kölner Stadt-Anzeiger er der tale om, at en person holdes som gidsel i et apotek ved hovedbanegården. Flere medier skrev, at der var blevet affyret skud, men kl. 14.20 afviser politiet den påstand. Der skulle heller ikke være omkomne.

Politiet er dog massivt til stede på hovedbanegården. Flere betjente er set med maskinpistoler.

Hovedbanegården i den vesttyske by blev evakueret kort før klokken 13.

Togtrafikken er også forstyrret af evakueringen, melder Deutsche Bahn på Twitter.

