Et voldsomt drama udspiller sig lige nu i den ukrainske by Lutsk.

Her har en bevæbnet mand, der påstår at have eksplosiver på sig, taget en offentlig bus med 20 passagerer som gidsel.

Hele byens centrum er ved at blive afspærret, skriver Independent. Kravene fra gidselstageren er ukendte.

Opdateres...