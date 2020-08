Mindst fem mennesker er dræbt i et angreb, hvor militante har taget gidsler på et strandhotel i Mogadishu.

Bevæbnede mænd har søndag stormet et hotel i Somalias hovedstad, Mogadishu.

Mindst fem mennesker er dræbt i angrebet, oplyser politi til nyhedsbureauet dpa. To af de dræbte er hotellets sikkerhedsvagter.

De militante menes desuden at have taget gidsler, oplyser politibetjent Ahmed Bashane til dpa.

Forinden havde der lydt en kraftig eksplosion og skud, oplyser politi og øjenvidner ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

BREAKING Gunfire and huge explosion heard at popular Elite Hotel at Liido Beach in #Mogadishu. Facility was only recently opened...more to follow pic.twitter.com/1EOfJNZtdO — Radio Dalsan (@DalsanFM) August 16, 2020

Hotellet, der hedder Elite Hotel, benyttes blandt andet af politikere, embedsmænd, journalister og somaliere, der er bosat i udlandet.

Sikkerhedsstyrker er sendt til Lido strand, hvor hotellet ligger. Det siger en beboer tæt på stedet.

»Skudvekslingen er forfærdelig. Vildfarne kugler nåede ned til os tæt ved stranden,« siger Mohamed Nur, der arbejder for regeringen.

Der er meldinger om, at der stadig bliver skudt inde på hotellet. Ifølge politiet er der tale om hotellets sikkerhedspersonale, der besvarer skud fra gerningsmændene.

Mindst 28 personer meldes indtil videre såret som følge af angrebet, som ingen gruppe på nuværende tidspunkt har taget ansvaret for.

Antallet af døde er i skrivende stund bekræftet til at være fem, men ifølge politiet forventer de, at tallet vil stige.

Somalia har været præget af blodig vold siden 1991, da nogle af landets krigsherrer væltede regeringen og derpå begyndte at kæmpe indbyrdes om magten.

Siden 2008 har den militante gruppe al-Shabaab forsøgt at bekæmpe Somalias internationalt støttede regering.

Al-Shabaab ønsker at indføre et styre baseret på islamisk sharialov, og islamistgruppen har tidligere udført en række af selvmordsangreb i Somalia - deriblandt på hoteller.

Al-Shabaab har endnu ikke udtalt sig om, hvorvidt de står bag angrebet, men Ismael Mukhtaar Omar, der er talsmand for regeringen i Somalia, oplyser på Twitter, at gruppen er ansvarlig.