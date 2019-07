Tankeren "Grace 1" blev opbragt tidligt tirsdag ud for Gibraltar for at bryde EU's sanktioner mod Syrien.

En supertanker med olie til Syrien er torsdag opbragt ved Gibraltar af den britiske flåde og toldmyndighederne i Gibraltar, oplyser den lokale regering.

Supertankerens endemål er omfattet af EU's sanktioner.

Fartøjet "Grace 1" blev stoppet i de tidlige morgentimer.

- Vi har grund til at tro, at "Grace 1" fragtede lasten af råolie til raffinaderiet Banyas i Syrien, siger Gibraltars chefminister, Fabian Picardo.

- Det raffinaderi ejes af en enhed, der er underlagt EU's sanktioner i Syrien, tilføjer han.

"Grace 1" er indregistreret i Panama ifølge skibslisten hos Lloyds.

- Vi har tilbageholdt skibet og dets last, siger Picardo.

EU's medlemslande har indført sanktioner mod 227 syriske embedsmænd, heriblandt flere ministre, for deres blodige undertrykkelse af civile i landet.

72 syriske organisationer har fået indefrosset værdier af EU, og det har indført en embargo på syrisk olie og lagt restriktioner på syriske investeringer i Europa.

Gibraltar ved indsejlingen til Middelhavet fra Atlanterhavet er en lille britisk koloni på Spaniens sydligste tip.

/ritzau/AFP