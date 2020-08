I flere uger har Ghislaine Maxwell siddet i fængsel under strenge sikkerhedsmæssige forhold, hvor alle hendes bevægelser overvåges af vagter.

Med hjælp fra sine advokater går hun nu rettens vej for at slippe for den opslidende tilværelse, skriver New York Post på baggrund af retsdokumenterne.

For 58-årige Ghislaine Maxwell er det også et drastisk skift fra hendes tidligere liv med champagne og fester med en omgangskreds af verdens absolutte elite på luksuriøse ejendomme på tværs af kontinenter.

Hun er født med en guldske i munden og har gnubbet skuldre med alle fra præsident Trump til prins Andrew og Paris Hilton.

Så gode venner var de. Donald og Melania Trump sammen med Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell.

At alt det nu er udskiftet med en isolationscelle i et fængsel i Brooklyn, skyldes én mand. I årevis var hun den pædofilidømte Jeffrey Epsteins forlængede arm.

Ghislaine Maxwell sidder på grund af ham heller ikke fængslet under forhold som mange andre fanger. Hun bliver kameraovervåget 24 timer i døgnet, og vagter omkring hende noterer alle hendes bevægelser.

Indtil for nylig har hun også været underlagt den ekstra strenge bevogtning, som man tildeler fanger, der er i risiko for at tage deres eget liv.

Hendes celler har været gennemsøgt flere gange om dagen, hun skulle gå i bestemt tøj og blev flere gange også kropsvisiteret.

Torsdag 2. juli klappede fælden endelig for 58-årige Ghislaine Maxwell, som er sigtet for at hjulpet Jeffrey Epstein til seksuelt misbrug af mindreårige piger.

Årsagen til de ekstraordinære fængselsforhold skyldes formodentlig, at Jeffrey Epstein tog sit eget liv, da han sad i fængsel i august sidste år.

Ifølge Maxwells advokater udgør hun dog på ingen måde en selvmordsrisiko, hvorfor de har anmodet staten om at løfte hendes isolering.

Advokaterne argumenterer for, at forholdene og den strenge overvågning forhindrer Ghislaine Maxwell i at forberede sit forsvar til den forestående retssag, hvor hun er anklaget for at medvirke til seksuelt misbrug af mindreårige piger og 'at have lokket mindreårige til at deltage i ulovlige seksuelle handlinger'.

Hendes advokater kræver, at hun bliver flyttet over i det almindelige åbne fængsel i stedet, hvor hun også har mere adgang til en computer, så hun kan gennemgå sagens dokumenter.