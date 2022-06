Lyt til artiklen

Snart kan Ghislaine Maxwell forvente en straf på op mod 55 års fængsel. Det får fængslet til at frygte risikoen for selvmord. En vurdering, Ghislaine Maxwells advokater ikke er enig i.

Ghislaine Maxwell, der er dømt for at have hjulpet Jeffrey Epstein med at begå seksuelle overgreb på helt unge piger, er blevet placeret under observation for selvmord.

Det sker, få dage inden en strafudmåling skal fastslå, hvor mange år hun kan forvente at skulle tilbringe bag tremmer.

Det oplyser Ghislaine Maxwells advokater til blandt andet Fox News.

Anklagerne i sagen har indstillet til, at 60-årige Maxwell får en dom på mellem 30 og 55 års fængsel, efter at hun i december blev kendt skyldig i fem ud af seks kriminelle forhold.

Kort inden strafudmålingen finder sted, har Ghislaine Maxwells advokater kontaktet retten med en anmodning om, at strafudmålingen skal udsættes.

Det sker med henvisning til det, de beskriver som en »ny udvikling« i sagen.

»I går, uden at have foretaget en psykologisk evaluering og uden begrundelse, satte MDC (Metropolitan Detention Center, hvor Ghislaine sidder fængslet, red.) fru Maxwell under observation, af frygt for at hun vil begå selvmord,« skriver Maxwells advokater i et brev og forklarer, at hun ikke har adgang til papirer eller skriveredskaber:

»Det har forhindret hende i at forberede sig på strafudmålingen.«

Ifølge advokaterne er Maxwell ikke selvmordstruet.

For at sikre at hun ikke begår selvmord er Ghislaine Maxwell placeret i isolation, hvor hun ifølge sine advokater ikke har adgang til normalt tøj, tandpasta og sæbe.

Jeffrey Epstein, som var Ghislaine Maxwells kæreste og samarbejdspartner gennem mange år, begik selvmord i fængslet i 2019, mens han afventede sin retssag. Han var også under observation for selvmord, men blev alligevel fundet hængt i sin celle.

Ghislaine Maxwell er kendt skyldig i at rekruttere og manipulere fire piger til at have sex med Jeffrey Epstein. Overgrebene skete i perioden 1994 til 2004.

Ghislaine Maxwells advokater har tidligere forsøgt at få retssagen til at gå om, fordi en nævning i sagen har fortalt til blandt andet nyhedsbureauet Reuters, at han som barn var blevet udsat for seksuelt misbrug.

Dommeren i sagen, Alison Nathan, kom efter godt en måned frem til, at der ikke var grundlag for at lade sagen gå om.

Ghislaine Maxwells straf forventes at blive fastlagt 28. juni, hvis ikke retten inden da når at reagere på advokaternes opfordring.

