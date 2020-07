Den britiske jetsetter Ghislaine Maxwell er lige nu fremstillet i en domstol på Manhattan i New York.

Maxwell er under anklage på grund af beskyldninger om, at hun skulle have tillokket mindreårige piger, så den afdøde Jeffrey Epstein kunne misbruge dem seksuelt.

I domstolen er der et punkt på dagsordenen. Nemlig en kautionshøring, der skal tage stilling til, hvorvidt Ghislaine Maxwell skal blive bag tremmer, eller om hun kan blive løsladt mod kaution, indtil selve retssagen går i gang 12. juli næste år.

Dermed risikerer Maxwell mere end et års fængsel, inden retssagen begynder.

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT Vis mere Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

Ghislaine Maxwell nægter sig skyldig i anklager om, at hun skal have hjulpet den nu afdøde rigmand Jeffrey Epstein med at rekruttere og mishandlet unge piger.

Kautionshøringen foregår ikke som vanligt. På grund af coronavirus er Ghislaine Maxwell med via en videoforbindelse for at give sit besyv.

Anklagemyndigheden har arbejdet intenst på at forlænge fængslingen af Maxwell i frygt for, at hun ville stikke af, så snart hun havde forladt fængslet i New York. Derudover håber anklagerne, at Maxwell vil udlevere oplysninger i Epstein-sagen, hvis hun forbliver fængslet.

Omvendt har Maxwells advokater tilbudt, at jetsetteren går med til at aflevere sit pas og får opsat en elektronisk fodlænke, såfremt en løsladelse mod kaution bliver aktuel. Advokaterne tilbyder at betale 30 millioner kroner i kaution.

På trods af, at hendes navn i årtier har været tilknyttet Jeffrey Epstein og hans sexmisbrug, har alle døre været åbne for hende. Her er hun fotograferet i 2013 under en tale i FN. Foto: REUTERS TV Vis mere På trods af, at hendes navn i årtier har været tilknyttet Jeffrey Epstein og hans sexmisbrug, har alle døre været åbne for hende. Her er hun fotograferet i 2013 under en tale i FN. Foto: REUTERS TV

Ghislaine Maxwell har tidligere været i et parforhold med Epstein og er desuden også personen, der har introduceret prins Andrew for Jeffrey Epstein. Prinsen er mistænkt for at have haft sex med en af de kvinder, Epstein har rekrutteret.

Ghislaine Maxwell har været anholdt siden 2. juli, hvor hun blev lagt i håndjern på sin luksusejendom i New Hampshire i USA.

Udover anklagerne om at have lokket mindreårige i Epsteins retning, er hun også anklaget for selv at have deltaget i nogle af overgrebene. Det har statsanklageren i New York, Audrey Strauss, tidligere oplyst.

Jeffrey Epstein døde sidste år i sin fængselscelle.

Artiklen opdateres løbende...