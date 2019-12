En politibetjent er blevet skudt i forbindelse med et skyderi i New Jersey i USA.

Mindst én gerningsmand har åbnet ild i nærheden af et kosher supermarked i Jersey City.

Svært bevæbnede indsatsstyrker og mere end 100 betjente jagter fortsat en eller flere gerningsmænd tirsdag.

Ifølge flere amerikanske medier - herunder Fox News - er betjenten blevet såret af et skud i skulderen, da en person affyrede skud ved en kirkegård. Gerningsmanden flygtede derfra til en bodega, hvor vedkommende skød mod andre betjente, som ankom til stedet.

Exclusive video from the scene of the active shooter in Jersey City.@BlueLivesNYC @ImperatriceV pic.twitter.com/WGmpYDaDhl — NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) December 10, 2019

Nogle medier rapporterer om to sårede betjente.

Byens indsatsstyrke blev kort efter skudepisoden indsat i byen.

Et lokalmedie skriver, at betjente over politiradioen har advaret mod, at der bliver skudt mod tilfældige på gaden.

Adskillige lokale skoler er tirsdag eftermiddag lokal tid blevet lukket, mens gerningsmanden stadig er på fri fod. Det samme gælder store dele af den offentlige transport. Skuddene mod betjentene skulle angiveligt komme fra et vindue i en bygning i byen.

