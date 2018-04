En knap 50 år gammel mand skal ifølge den tyske avis Süddeutsche Zeitung være manden bag angreb i Münster.

Münster. Der er tilsyneladende ingen forbindelser til international terror i et angreb lørdag eftermiddag i den vesttyske by Münster, hvor to mennesker blev dræbt.

Det meddeler indenrigsministeren i delstaten Nordrhein-Westfalen om efterforskningen.

- Der er i øjeblikket ingen tegn på, at der er en forbindelse til islamistisk terror, siger Herbert Reul.

Det var en tysk mand født i 1969 med psykiske problemer, som lørdag påkørte restaurantgæsterne på et centralt torv i Münster, har avisen Süddeutsche Zeitung erfaret.

- Gerningsmanden, som brutalt drønede ind i en folkemængde efter klokken 15, er ifølge den foreløbige efterforskning en tysk statsborger. Han er ikke, som det er blevet rapporteret, flygtning eller noget lignende, siger Reul.

Lørdag aften har delstatens indenrigsminister ændret antallet af dødsofre fra tre til to.

Også gerningsmanden er død. Han skød sig selv.

Politiet har lørdag aften ventet på at undersøge den formodede gerningsmands hjem.

Først skulle hjemmet dog undersøges af teknikere, da man har frygtet, at der kan være sprængstof på stedet, skriver Süddeutsche Zeitung.

Gerningsmanden påkørte mennesker foran Gaststätte Kiepenkerl lørdag mellem klokken 15 og 16. To blev dræbt, og 20 blev kvæstet. Seks af de kvæstede har livstruende skader.

- En trist, en skrækkelig dag for vores delstat. Mine tanker og bønner går til de dræbtes familier og til de svært kvæstede i Münster, skriver Nordrhein-Westfalens ministerpræsident, Armin Laschet, på Twitter.

Lørdag aften åbnede en blodbank i Münster ekstraordinært for at hjælpe de mange tilskadekomne.

Uniklinik Münster fik hurtigt mange henvendelser, så den kunne takke for hjælpen og lukke igen.

/ritzau/