Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En gerningsmand blev øjeblikket overmandet og arresteret, da der tidligt søndag morgen dansk tid var skyderi i ankomsthallen i lufthavnen i Australiens hovedstad Canberra.

Ifølge The Sydney Morning Herald blev der affyret flere skud i området for check-in, og lufthavnen blev øjeblikkeligt lukket ned, indtil politiet havde kontrol over situationen.

En videooptagelse viser politifolk, der har overmandet gerningsmanden i hvid skjorte og gennemsøger hans tøj, mens han ligger på maven på lufthavnens gulv med armene i håndjern på ryggen.

Ingen mennesker blev angiveligt ramt ved skyderiet, men billeder fra Canberra Airport viser mindst tre skudhuller i lufthavnsbygningens glasfacade.

En journalist fra mediet ABC har oplyst på Twitter, at han befinder sig på et fly i lufthavnen, der netop er landet. Her har flyets kaptajn oplyst passagererne om, at politiet er ved at gennemsøge lufthavnens bygninger, som er evakueret.

Andre øjenvidner fortæller, at politiet også er i gang ved at afhøre vidner på området foran lufthavnen.

Lufthavnen har ifølge The Sydney Morning Herald i første omgang ikke ønsket at kommentere situationen, men henviser til politiet.

Politiet oplyser, at de omkring kl. 13.30 lokal tid modtog en anmeldelse om skyderi i den centrale terminalbygning. Kort efter blev en person anholdt og et skydevåben beslaglagt. Der er ikke meldinger om tilskadekomne.

Efter gennemsyn af videoovervågningen på stedet føler politiet sig overbevist om, at den pågrebne mand er identisk med gerningsmanden til skyderiet. Og efter alt at dømme har han handlet på egen hånd.

Til The Sydney Morning Herald fortæller et øjenvidne, der kun ønsker at blive præsenteret med fornavnet Alison, at hun netop havde afleveret sin bagage ved indtjekningen, da dramaet fandt sted.

»Vi stod i securityområdet og hørte de første pistolskud. Da jeg drejede mig omkring, kunne jeg se en mand med en mindre pistol, der stod med front mod bilernes afsætningsområde. En eller anden råbte »duk jer, duk jer«, og så løb vi bare for at komme væk,« fortæller øjenvidnet.

I kølvandet på skyderiet har politiet evakueret området og bedt folk foreløbig holde sig væk fra lufthavnen.

Samtidig oplyser personale fra luftfartsselskaber til folk, der er kommet for at hente ankomne, at passagerne i de fly, der landede omkring gerningstidspunktet, foreløbig får lov til at blive siddende i flyene på selve lufthavnsområdet.