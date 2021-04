En mistænkt, som menes at være ansat i butikken, er anholdt. Masseskyderiet er det seneste blandt mange i USA.

En person er dræbt og flere andre såret i et masseskyderi i den amerikanske delstat Texas torsdag.

Gerningsmanden åbnede ild i forretningen Kent Moore Cabinets i den lille by Bryan torsdag eftermiddag lokal tid.

Den mistænkte menes at være en af møbelvirksomhedens medarbejdere.

Det fortæller politichef i Bryan Eric Buske.

Den mistænkte er i politiets varetægt.

Texas' guvernør, republikaneren Greg Abbott, udtaler i en erklæring, at "staten vil hjælp på enhver måde, der er brug for, med at retsforfølge den mistænkte".

Guvernøren fortæller videre, at en politibetjent "blev såret, da han anholdt den mistænkte".

Én person blev dræbt i skyderiet, mens fire andre blev såret af skud. En femte person blev kørt til hospitalet med et astmaanfald.

Skyderiet er det seneste i en række af masseskyderier i USA i løbet af de seneste tre uger.

I Atlanta i delstaten Georgia blev otte mennesker skudt og dræbt i et angreb på tre spaklinikker den 16. marts, i et supermarked i Boulder i delstaten Colorado blev ti mennesker dræbt seks dage senere, og i byen Orange i Californien mistede fire mennesker livet, herunder en niårig dreng, i et skyderi den 31. marts.

Skyderiet i Bryan finder sted, efter at USA's præsident, Joe Biden, på et pressemøde tidligere torsdag meddelte, at han vil stramme USA's våbenlovgivning.

- Vold begået med skydevåben i dette land er en epidemi og en international skændsel, sagde Biden.

- Nu er det nok. Hver eneste dag bliver 350 mennesker skudt i dette land. 106 af dem dør. Hver dag.

Biden vil blandt andet gøre op med de såkaldte spøgelsesvåben, der ikke har et serienummer og ikke kræver en godkendelse eller registrering for at købe.

Desuden skal udstyr, der kan bruges til at ændre et håndvåben og gøre det mere kraftigt, forbydes.

Joe Bidens tiltag er ifølge Det Hvide Hus de første skridt i retning mod at forhindre masseskyderier, drab og selvmord i USA.

/ritzau/Reuters