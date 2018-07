Kurdisk regeringskontor er blevet stormet i hovedbyen Arbil. Sikkerhedsstyrker forbereder modangreb.

Arbil. To bevæbnede gerningsmænd har stormet guvernørens kontor i den irakiske by Arbil. Det oplyser kurdiske sikkerhedsstyrker.

Arbil er hovedby i den kurdiske del af Irak, og derfor er guvernørens kontor reelt også den regionale kurdiske regerings hovedsæde.

Efter angrebet har kurdiske sikkerhedsstyrker omringet bygningen, og der veksles skud med angriberne, som skyder igen fra bygningens vinduer.

Oplysningerne bekræftes af en viceguvernør i byen, der på engelsk kaldes Erbil.

- Omkring 7.45 (lokal tid, red.) ankom to mænd til indgangen ved guvernørkontoret og åbnede ild mod vagterne. Det lykkedes de to mænd at komme ind i bygningen, og de er nu på tredje sal, siger viceguvernøren Tahir Abdullah.

- Sikkerhedsstyrker har omringet bygningen og gør sig klar til at angribe de to mænd.

Det står ikke klart, om nogen er omkommet i angrebet. Det er heller ikke oplyst, om der befinder sig andre end angrebsmændene i bygningen.

Ingen grupper har umiddelbart taget skyld for angrebet.

Ifølge sikkerhedsfolk har de to mænd stjålet våben fra bygningens vagter. De har angiveligt råbt "Allahu akbar", der på arabisk betyder "Gud er størst". Udbruddet er oftest forbundet med islamistiske grupper.

Den kurdiske del af Irak har de seneste år været en af de relativt roligere dele af Irak, og Arbil betragtes som en af de mest stabile byer i Irak.

/ritzau/Reuters