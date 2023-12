Området ved en grillbar i det nordjyske dannede sent mandag eftermiddag ramme for et blodigt overfald, hvor to maskerede mænd stak en 32-årig i skulderen.

Efterfølgende forsvandt de fra stedet i en sølvgrå bil, og politiet er nu på jagt efter dem, skriver Nordjyske.

Lokalmediet har talt med vagtchefen ved Nordjyllands Politi Lau Larsen, der fortæller, at overfaldet fandt sted ved 17-tiden på Gugvej ved Mylius Erichsens Vej i det østlige Aalborg..

Efterfølgende blev offeret bragt til skadestuen, hvorfra meldingen er, at han ikke har fået livsfarlige skader.

De to gerningsmænd bliver af vidner beskrevet som mørke i huden.

I kølvandet på overfaldet har politiet gennemsøgt området med hunde, men man leder fortsat efter spor, gerningsvåben og altså gerningsmænd.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.