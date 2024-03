Drabet på Yair Martín Romero er blot et af mange politiske attentater i Mexico i de seneste år.

Den aspirerende mexicanske politiker Yair Martín Romero blev lørdag snigmyrdet i delstaten Morelos.

Det oplyser præsidenten for kommunen Ecatepec, hvor hændelsen fandt sted.

Yair Martín Romero blev sammen med sin bror skudt i et vejkryds af ukendte gerningsmænd.

Drabet er blot et af mange politiske attentater i Mexico i de seneste år.

Op til midtvejsvalget i 2021 blev adskillige politikere og kandidater dræbt.

Yair Martín Romero stillede op for Mexicos regerende parti, Morena. Der er valg i landet senere i år.

Lørdag blev også et medlem af en magtfuld politisk familie i Mexico dræbt i kommunen Fresnillo i delstaten Zacatecas ifølge den lokale justitsminister Rodrigo Reyes.

Jorge Antonio Monreal Martínez var nevøen til delstatens guvernør, David Monreal, og senatoren Ricardo Monreal.

Få dage tidligere blev senatorens svoger også dræbt ifølge lokale medier.

- Som følge af denne uges tragiske hændelser, hvor civile og familiemedlemmer er blevet dræbt, vil jeg gerne gøre det klart over for indbyggerne i Zacatecas, at det ikke vil gå ustraffet hen, lyder det fra delstatens guvernør på det sociale medie Facebook.

Zacatecas, der ligger midt i Mexico, har i mange år været en slagmark for en række blodige opgør mellem narkokarteller.

- Vi vil fortsat kæmpe for fredeliggørelsen af Zacatecas, lyder det fra guvernøren.

Valget i Mexico afholdes 2. juni i år.

Der skal både stemmes om landets præsident, de 500 pladser i Repræsentanternes Hus og de 128 pladser i Senatet.

Landets nuværende præsident, Andrés Manuel López Obrador, kan ikke genopstille, da man kun må bestride embedet i én periode på seks år.

/ritzau/Reuters