Han er ellers ikke lige til at overse, men nu har den franske skuespiller Gérard Depardieu tilsyneladende været forsvundet i to uger.

Det skriver HLN.

Ifølge mediet er han forsvundet fra overfladen kort tid efter, at han skrev et åbent brev i Le Figaro i forbindelse med, at han er blevet anklaget for seksuelt overgreb på flere kvinder.

»Jeg kan ikke længere acceptere det, jeg hører og læser om mig selv. Det har påvirket mig stærkt,« stod der blandt andet i brevet.

Gérard Depardieu er gode venner med Vladimir Putin, hvilket ikke har gjort ham mindre kontroversiel i hjemlandet Frankrig. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Gérard Depardieu er gode venner med Vladimir Putin, hvilket ikke har gjort ham mindre kontroversiel i hjemlandet Frankrig. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix

Siden er hans medvirken i en fransk teaterfestival i Teste-de-Buch blevet aflyst uden forklaring.

Borgmesteren i byen, Patrick Davet, har ellers forsøgt at få fat i stjerneskuespilleren adskillige gange.

»Det har ikke været muligt at få fat i Gérard Depardieu i femten dage. De, der kender ham, tror at han er i udlandet,« siger han ifølge HLN.

Ifølge borgmesteren skulle ikke engang Depardieus kæreste, Catherine Deneuve, kunne få fat i ham.

Nu spekuleres der så i, om det kan være sagerne mod stjerneskuespilleren, der har fået ham til at gå under jorden.

I februar 2021 blev Depardieu anklaget for voldtægt, og i år fremgik det af en efterforskningsrapport, at skuespilleren skulle have begået 13 seksuelle overgreb mod kvinder.

I Le Figaro skrev Depardieu om anklagerne:

»Aldrig, aldrig har jeg misbrugt en kvinde. At skade en kvinde ville være som at sparke min egen mor i maven.«

De mange anklager var fremsat af kvinder indenfor filmbranchen, og skulle være sket i forbindelse med optagelserne af film mellem 2004 og 2022.

Den 74-årige skuespiller er blandt andet kendt for sin medvirken i film som 'Life of Pi', 'Green Card' og 'Asterix og Obelix'.

Han er også blevet endnu mere kontroversiel i forbindelse med sit venskab med Ruslands præsident, Vladimir Putin.