Det har skabt uro i Georgien, at en russisk politiker torsdag talte fra formandssædet i landets parlament.

Tusindvis af demonstranter har torsdag forsøgt at storme parlamentet i det østeuropæiske land Georgiens hovedstad, Tbilisi.

De er vrede over, at en russisk politiker tidligere torsdag fik lov til at holde en tale - på russisk - fra formandssædet i landets parlament.

Demonstranterne råbte i kor kritiske sange rettet mod Ruslands præsident, Vladimir Putin. De fleste blev holdt tilbage, men en lille gruppe slap igennem politiets afspærringer og forsøgte at komme ind i parlamentsbygningen.

Den russiske politiker Sergej Gavrilov leder en russisk delegation, der er i Georgien som en del af et internationalt forum for ortodokse kristne.

Det var hans tale i parlamentet, der udløste torsdagens protester.

Før demonstranterne nåede frem til parlamentsbygningen, var de i titusindvis samlet i den centrale del af Tbilisi.

De forlanger, at parlamentsformand Irakli Kobakhidze går af.

Georgien er hovedsageligt provestligt, og det har ikke haft diplomatiske forbindelser til Rusland siden 2008. Her tabte landet en kort og blodig krig mod russerne om de uafhængige regioner Abkhasien og Sydossetien.

Oppositionen i Georgien beskylder det regerende Georgiens Drøm for ikke at at være tilstrækkeligt hårdt over for Rusland.

- Georgiens Drøm har bragt russiske besættere ind og har ladet dem sidde i formandens stol. Det er et slag i ansigtet på Georgiens seneste historie, siger Elene Khosjtaria, der er parlamentsmedlem for oppositionen.

Georgiens opposition forlanger, at både parlamentsformanden, indenrigsministeren og landets sikkerhedschef trækker sig.

/ritzau/Reuters