Det har ført til sammenstød, at en russisk politiker torsdag talte fra formandssædet i Georgiens parlament.

Uroligheder i Georgien har ført til, at formanden for landets parlament fredag er trådt tilbage.

Det sker, efter at 240 mennesker er kommet til skade i sammenstød mellem politi og demonstranter.

Urolighederne bunder i, at et russisk parlamentsmedlem torsdag fik lov til at holde en tale fra formandssædet i landets parlament.

Det har ført til, at oppositionsledere har svoret at holde demonstrationer, indtil parlamentet er blevet opløst, og der er udskrevet nyvalg.

Protesterne brød ud i hovedstaden Tbilisi torsdag. Politiet affyrede gummikugler og tåregas og efterlod ifølge Georgiens sundhedsministerium mindst 160 demonstranter og 80 politibetjente såret.

Politiet oplyser, at 305 personer er blevet anholdt i forbindelse med torsdagens uroligheder.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch har kritiseret politiets brug af tåregas og gummikugler "mod tusindvis af ikkevoldelige demonstranter".

Samtidig har Amnesty International opfordret til en grundig og uafhængig undersøgelse af politiets magtanvendelse over for blandt andre journalister.

Georgiens præsident, Salome Zurabishvili, har beskrevet den russiske politiker Sergej Gavrilovs tale som "en forbrydelse" og "en fornærmelse mod Georgiens værdighed".

Georgien er hovedsageligt provestligt, og landet har ikke haft diplomatiske forbindelser til Rusland siden 2008. Her tabte landet en kort og blodig krig mod russerne om de uafhængige regioner Abkhasien og Sydossetien.

Georgiens opposition har forlangt, at både parlamentsformanden, indenrigsministeren og landets sikkerhedschef trækker sig som følge af den russiske tale i parlamentet.

/ritzau/AFP