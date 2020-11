Tidligere utalte stemmer er ikke nok til at ændre på valgresultatet i Georgia, hvor Biden vandt over Trump.

Et amt i delstaten Georgia har fundet et stort antal stemmer, der ikke er blevet medregnet i valgresultatet.

Det oplyser Georgias indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AP tirsdag.

Det var indholdet på et hukommelseskort i amtet Fayette, lige syd for Atlanta, der ikke var blevet uploadet korrekt.

Hukommelseskortet blev fundet i forbindelse med, at statens 159 amter genoptæller stemmerne manuelt.

Tidligere tirsdag blev der opdaget mere end 2500 nye stemmer i et andet amt i Georgia, nemlig Floyd County.

Hukommelseskortet i Fayette indeholdt 2755 stemmer.

En optælling viser, at 1577 af stemmerne gik til præsident Donald Trump, mens den kommende præsident Joe Biden modtog 1128 stemmer. De resterende gik til andre.

Før genoptællingen i Georgia førte Biden med omkring 14.000 stemmer over Trump.

Hverken fundet af de nye stemmer eller den igangværende genoptælling forventes dog at få nogen indflydelse på resultatet i delstaten.

Georgia blev før valget anset som en svingstat, hvor valgresultatet ikke var givet på forhånd.

Præsident Donald Trump har endnu ikke erkendt valgnederlaget til demokraten Joe Biden, der blev udråbt som vinder 7. november.

Ifølge flere store amerikanske medier har Joe Biden vundet valget med 306 valgmænd mod Donald Trumps 232.

I Georgia var der 16 valgmænd på spil.

Allerede på valgnatten erklærede Trump sig som vinder af præsidentvalget, og han har adskillige gange sagt, uden at fremlægge beviser for det, at han er blevet frarøvet sejren som følge af udbredt valg svindel.

Trump og Det Republikanske Parti har desuden bebudet søgsmål mod stemmeoptællingen i flere af de delstater, hvor Biden vandt.

Det har blandt andet ført til genoptællingen i Georgia. Delstaten har indtil tidlig onsdag morgen dansk tid til at få genoptalt stemmerne.

Resultatet skal derefter godkendes af statslige myndigheder.

Hvis sejrmarginen er mindre end en halv procent kan den tabende part muligvis kræve en ny optælling. I så fald gøres det ved hjælp af skannere betalt af staten, skriver AP.

/ritzau/