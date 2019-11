Det fik mange amerikanere til tasterne, da et billede dukkede op af den tidligere præsident George W. Bush sammen med en kendt tv-vært i oktober.

For i VIP-området til en amerikansk fodboldkamp så man den 73-årige Bush sidde og more sig med ingen mindre ind Ellen DeGeneres.

Det undrede mange, at den liberale, lesbiske tv-vært fra Hollywood sad sammen med den tidligere republikanske præsident fra Texas, der bl.a. er i mod homoægteskaber.

Spørger man den tidligere præsidents datter, Jenna Bush Hager, er det dog ikke så underligt, som nogen gør det til. Tværtimod, forklarer hun til People.

Laura & George Bush sitting with Ellen Degeneres and Portia de Rossi is not something I expected to see at an NFL game pic.twitter.com/AbWbhXd3RC — Paid man gets bored (@cjzero) October 6, 2019

»Min far kan godt lide personer, som tænker anderledes, end han gør, og som tror på andre ting. Og det bliver nogen overrasket over.«

Hun og søsteren Barbara Bush er også selv blevet opdraget til at have et åbent sind og er altid blevet opfordret til at sige, hvad de mente ved middagsbordet. Personligt savner hun en tid, hvor mennesker med forskellige overbevisninger og holdninger kom godt ud af det med hinanden.

Billedet af hendes far og Ellen DeGeneres viser netop, at man trods forskelle godt kan være venner og vise hinanden respekt og venlighed, fortæller Jenna Bush Hager, som er medvært på det amerikanske nyhedsprogram Today.

Den tidligere præsident og tv-værten sad sammen i en privat suite, da Dallas Cowboys spillede mod Green Bay Packers i NFL-ligaen i oktober.