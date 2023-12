I november udkom Kongressens etiske udvalg med rapport, hvor Santos anklages for misbrug af kampagnemidler.

Republikaneren George Santos er blevet ekskluderet fra Repræsentanternes Hus i USA. Det står klart, efter en afstemning fredag, hvor to tredjedele af husets medlemmer stemte for en ekskludering.

Ekskluderingen kommer efter en rapport fra Kongressens etiske udvalg, der blev udgivet i november. Den peger på mistænkelig finansiel aktivitet fra den 35-årige Santos side.

Santos selv har tidligere nægtet sig skyldig i anklager om, at han har misbrugt kampagnemidler til at betale for personligt forbrug.

Anklagerne omfatter tusindvis af dollar på botox-behandlinger, indkøb fra luksusmærket Hermes og "mindre køb" på sitet OnlyFans, der er kendt for pornografisk indhold.

/ritzau/