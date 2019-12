George Michaels søster, Melanie Panayiotou, er død.

Hun blev fundet død 25. december i sit hjem i London i England af sin storesøster, Yioda Panayiotou.

Hun blev 55 år gammel. Det skriver Evening Standard.

Søsterens død skete præcis tre år efter, at George Michael døde. Han døde i en alder af 53 år 25. december i 2016.

BREAKING https://t.co/UN4z0EbgJT — Evening Standard (@standardnews) December 27, 2019

Ifølge Evening Standard blev politiet tilkaldt af en ambulance, fordi de havde fundet en død kvinde. Politiet har oplyst, at dødsfaldet ikke virker mistænkeligt.

Der er endnu ikke blevet skrevet en obduktionsrapport, men den vil blive udarbejdet, når politiet kender alle detaljerne.

Melanie Panayiotou var meget tæt knyttet til sin bror, og hun rejste verden rundt med ham, da han var på toppen af karrieren i 1980'erne og 1990'erne.

George Michael har lavet utallige hits på verdensplan som eksempelvis 'One More Try' og 'Don't Let the Sun Go Down on Me'.