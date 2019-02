Manden på et af de mest berømte billeder fra det 20. århundrede er død.

Afdøde George Mendonsa blev fotograferet med Greta Friedman i armene midt i et kys på Times Square.

Billedet er taget 14. august 1945. Dagen Japan overgav sig i anden verdenskrig, og folk var gået på gaden for at fejre krigens afslutning.

George Mendonsa døde 95 år gammel i Middletown i Rhode Island, hvor han boede med sin kone Rita Petry. De havde været gift i 70 år.

Han døde efter et anfald søndag, skriver Sky News.

Det berømte fotografi er taget af Alfred Eisenstaedt og blev først gang publiceret i Life Magazine.

Selvom George Mendonsa og tandlæge-assistenten Greta Friedman deler et kys på billede, så havde de aldrig mødt hinanden før.

George Mendonsa tog faktisk bare fat i hende, og gav hende det kys, som man ser på billedet.

Senere har det været diskuteret, om det var okay, at George Mendonsa bare sådan tog fat i en fremmed kvinde og tvang hende ind i et kys.

Greta Friedman fastholdt længe, at hun ikke havde følt sig tvunget.

Dog udtalte hun dog i 2005, at det ikke var hendes eget valg at kysse George Mendonsa .

»Det var ikke en romantisk handling,« sagde hun til Veteran History Project.