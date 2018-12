Den tidligere amerikanske præsident George H.W. Bush er død i en alder af 94 år. Nu er hans sidste ord til sin søn, George W. Bush, afsløret.

'Jeg elsker også dig.'

Det var den 41. præsidents sidste ord til sin søn, som selv var den 43. præsident i USA, skriver New York Times.

Bush senior døde i sit hjem i Houston, Texas, omgivet af flere venner og sin familie. Dog var sønnen, George W. Bush, ikke til stede.

George H.W. Bush's sidste ord til sin søn, W. Bush (t.v.), var 'Jeg elsker også dig'. Foto: JIM WATSON Vis mere George H.W. Bush's sidste ord til sin søn, W. Bush (t.v.), var 'Jeg elsker også dig'. Foto: JIM WATSON

Hen mod slutningen af fredag aften, hvor det stod klart, at Bush ikke ville overleve natten, blev Bush junior sat på højttaler over en telefonforbindelse.

»Du har været en vidunderlig far,« var ordene blandt andet fra sønnen, som også fik sagt, at han elsker sin far.

Og det var her, Bush senior fik sagt, at han også elsker sin søn.

George H.W. Bush efterlader sig fem børn, 17 børnebørn, otte oldebørn og to søskende.

Tidligere præsident George Bush var USA's præsident fra 1989-1993. Nu er han død. Foto: LARRY W. SMITH Vis mere Tidligere præsident George Bush var USA's præsident fra 1989-1993. Nu er han død. Foto: LARRY W. SMITH

Bush mistede inden sin død sin hustru gennem 70 år Barbera, hans barn Pauline Robinson ‘Robin’ Bush og hans brødre Prescott og William ‘Bucky’ Bush.

George H.W. Bushs helbred har længe været skrøbeligt, og han har flere gange været indlagt på sygehus.

De nærmere detaljer om tid og sted for begravelsen vil blive oplyst på et senere tidspunkt, oplyser en talsmand for familien ifølge nyhedsbureauet AFP.

George H.W. Bush var USA's 41. præsident i perioden 1989 til 1993 og var med til at føre stormagten igennem den sidste del af den kolde krig.