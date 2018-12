Titusinder af amerikanere stod i kø for at vise deres respekt. Millioner fulgte med på tv. Fem nulevende præsidenter mødtes under ét tag. Og royale profiler som prins Charles og statsledere som Tysklands kansler, Angela Merkel, sad på kirkens bedste pladser.

Anledningen er bisættelsen af USAs 41. præsident, George Herbert Walker Bush, i The National Cathedral, Washington D.C.

Og trods det imponerende fremmøde og den uhørte samhørighed, der onsdag dominerer den ellers politisk splittede amerikanske hovedstad Washington D.C., var præsident George H. Bush i tvivl til det sidste.

»Tror du, der kommer nogen til min begravelse,« spurgte præsidenten, der blev 94 år gammel, således for nylig sin gode ven Jim McGrath.

Og billederne fra højtideligheden taler deres eget, tydelige sprog. Ingen grund til bekymring. Præsident George H.W. Bush var ikke alene respekteret iblandt alverdens politikere. Han var også elsket af befolkningen.

Mange havde på forhånd tvivlet på den nuværende præsident Donald Trumps rolle i onsdagens højtidelighed.

Under sin valgkamp var Donald Trump nemlig ofte ude med riven. Han kaldte bl.a. én af præsident Bushs mærkesager, handelaftalen imellem Mexico, Canada og USA (NAFTA), 'den værste handelsaftale i verdenshistorien'.

Men selv efter sin død viste Bush-familien deres stil og præsident George H. Bush sine evner som diplomat.

Således var samtlige fem overlevende præsidenter, Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton og Jimmy Carter, tilstede ved bisættelsen.

Alle smilede til hinanden. Alle talte med hinanden. Og for en kort bemærkning mindedes alle en tid, hvor amerikansk politik ikke var så polariseret, som den er i dag.

Efter onsdagens bisættelse i Washington D.C. vil George H. Bushs kiste blive fløjet til hjemstaten Texas, hvor han torsdag vil blive begravet side om side med sin kone Barbara Bush, der døde i april i år.