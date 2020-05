Journalister er spærret inde i Det Hvide Hus, mens demonstranter har samlet sig på Pennsylvania Avenue.

Protesterne over en sort mands død i Minneapolis har natten til lørdag dansk tid ramt den amerikanske hovedstad, Washington D.C., hvilket har ført til en afspærring af Det Hvide Hus.

Det bekræfter talsmand for Det Hvide Hus Judd Deere over for USA Today.

46-årige George Floyd mistede livet mandag, efter at Derek Chauvin - en hvid politibetjent - havde siddet med sit knæ på Floyds hals i flere minutter under en anholdelse.

Hele hændelsen blev optaget på en mobiltelefon, og under optagelserne kan man flere gange høre Floyd sige, at han ikke kan få luft.

Kampklædte betjente forsøgte fredag at holde demonstranter foran Det Hvide Hus tilbage. Foto: ERIC THAYER Vis mere Kampklædte betjente forsøgte fredag at holde demonstranter foran Det Hvide Hus tilbage. Foto: ERIC THAYER

George Floyds død har skabt stort oprør i USA, hvor der på ny er vakt debat om racespørgsmålet og brugen af unødig politivold.

Idet demonstranter ankom til Pennsylvania Avenue, hvor Det Hvide Hus ligger, fredag aften lokal tid, blev området afspærret.

Dørene til pressens kontorer i Det Hvide Hus er låst, og journalister kan ikke forlade stedet.

Secret Service lader ingen personer forlade Det Hvide Hus' område, hvor sikkerhedstjenesten ifølge USA Today har anholdt mindst én person.

Politibetjenter tackler en demonstrant foran Det Hvide Hus i forbindelse med protesterne over George Floyds død. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Politibetjenter tackler en demonstrant foran Det Hvide Hus i forbindelse med protesterne over George Floyds død. Foto: JIM LO SCALZO

Secret Service, der hovedsageligt har ansvaret for præsidentens sikkerhed, afspærrer ind i mellem Det Hvide Hus, hvis der bliver fundet eksempelvis efterladte pakker eller tasker.

Det er dog sjældent, at bygningen bliver lukket ned som følge af protester.

Politibetjenten Deres Chauvin blev anholdt fredag og sigtet for drab af tredje grad og uagtsomt manddrab.

Siden tirsdag har der været voldsomme demonstrationer i byen Minneapolis i delstaten Minnesota. Det fik torsdag guvernøren i Minnesota, Tim Walz, til at udkommandere 500 soldater fra Nationalgarden i Minneapolis.

En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER Vis mere En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER

På et pressemøde fredag fortalte Donald Trump, at han havde talt med George Floyds familie, og præsidenten udtrykte sin medfølelse og sorg.

Tidligt lørdag morgen dansk tid rapporterer NBC News, at politiet i New York har anholdt mindst 50 personer i forbindelse med fredagens protester over George Floyds død.

En embedsmand ved politiet siger, at adskillige betjente er kommet til skade under urolighederne. Nogle har fået blodnæser, mens andre har fået slået tænder ud, fortæller den unavngivne embedsmand.

/ritzau/