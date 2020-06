Georges død må ikke være forgæves, siger dræbt mands bror, der beder USA's politikere sikre reel forandring.

Den dræbte George Floyds lillebror var onsdag i Kongressen i Washington, hvor han i en tårekvalt appel til politikerne bad dem stoppe den smerte, politivold påfører USA's sorte befolkning.

- Jeg er her for at bede jer stoppe det. Stop smerten, sagde den 42-årige Philonise Floyd til medlemmerne af retsudvalget i Repræsentanternes Hus.

- George bad om hjælp og blev ignoreret. Vær søde at lytte til den opfordring, jeg kommer med til jer nu, til opfordringen fra vores familier og de opfordringer, der lyder i gaderne over hele verden, sagde han.

Philonise Floyd talte til medlemmerne af retsudvalget, dagen efter at hans bror var blevet begravet.

Han er den første af en række personer, der er indkaldt til en høring i forbindelse med et omfattende forslag om at reformere politiet, skriver avisen New York Times.

George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse i Minneapolis, hvor en betjent fastholdt ham på jorden ved at presse sit knæ mod hans hals i knap ni minutter.

Politiet var blevet tilkaldt af ansatte i en butik, som mistænkte, at George Floyd havde forsøgt at betale for cigaretter med en falsk 20-dollar seddel.

- George gjorde ikke nogen noget den dag. Han fortjente ikke at dø på grund af 20 dollar. Er det, hvad en sort mands liv er værd? 20 dollar?, spørger Philonise Floyd i kongresudvalget.

George Floyds død har udløst store demonstrationer i protest mod politiets overdrevne magtanvendelse, racisme og drab på sorte mænd i USA.

- Folk af alle baggrunde, køn og racer er gået sammen om at kræve forandring, sagde Philonise Floyd til kongresmedlemmerne.

- Vis dem den ære, vis George den ære, og foretag de nødvendige forandringer, der gør retshåndhævelsen til løsningen - ikke til problemet.

/ritzau/Reuters