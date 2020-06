Selvom George Floyds død blev filmet, kan betjenten, der pressede sit knæ mod hans hals i otte minutter og 46 sekunder, meget vel undgå at blive dømt for drab.

Flere eksperter peger på, at Derek Chauvin har store chancer for at slippe ud af den drabssigtelse, der er rejst imod ham.

Selvom Derek Chauvin er sigtet for 'second degree murder', kan sagen mod ham meget vel ende ligesom de fleste andre sager om drab begået af politifolk i tjeneste:

»Statistisk set sker der oftest det, at betjentene slipper fri,« siger Jørn Brøndal, der er professor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER Vis mere En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER

Ifølge en opgørelse foretaget af Washington Post bliver 1.000 amerikanere hvert år dræbt i sammenstød med politiet. 23 procent er afroamerikanere, hvilket er en overrepræsentation.

Siden 2005 er kun 100 betjente blevet sigtet for forhold begået i tjenesten, og kun 35 er blevet dømt. Fire af dem for drab.

Sagen om George Floyd minder meget om sagen om Eric Garner, der i 2014 blev holdt nede af flere betjente. 11 gange råbte han 'I can't breathe', mens den 29-årige betjent Daniel Pantaleo tog kvælertag på ham. Til sidst mistede han livet.

Obduktionen viste, at han døde af kvælning kombineret med hjerteproblemer og astma. Daniel Pantaleo blev sigtet, men efter en to timer lang høring besluttede en grand jury ikke at rejse tiltale. Afgørelsen førte til massive protester over hele USA.

Protesters march and rally on the fifth anniversary of the death of Eric Garner, a day after federal prosecutors announced their decision not to prosecute NYPD officer Daniel Pantaleo or other officers for charges related to his death, in New York, U.S., July 17, 2019. REUTERS/Michael A. McCoy. (Foto: MICHAEL MCCOY/Ritzau Scanpix) Foto: MICHAEL MCCOY Vis mere Protesters march and rally on the fifth anniversary of the death of Eric Garner, a day after federal prosecutors announced their decision not to prosecute NYPD officer Daniel Pantaleo or other officers for charges related to his death, in New York, U.S., July 17, 2019. REUTERS/Michael A. McCoy. (Foto: MICHAEL MCCOY/Ritzau Scanpix) Foto: MICHAEL MCCOY

Statsanklager i Minnesota Keith Ellison sagde onsdag på et pressemøde, at det kan blive svært at vinde en mulig retssag mod de fire betjente, der er sigtet i sagen om George Floyds død.

Sigtelsen blev først rejst, da en video af anholdelsen begyndte at cirkulere på internettet. Før videoen kom ud, udsendte Minneapolis Police Department en pressemeddelelse, hvori de oplyste, at George Floyd havde modsat sig anholdelse.

Senere samme dag oplyste politiet, at fire betjente var blevet fyret, men først fire dage efter George Floyds død blev Derek Chauvin anholdt.

Oprindeligt lød sigtelsen på 'third degree murder' og 'second degree manslaughter', men efter massive uroligheder i gaderne og protester fra borgerrettighedsorganisationer blev sigtelsen onsdag skærpet til 'second degree murder'.

Drab i USA First degree murder

Et intentionelt drab, hvor der er sket en forudgående planlægning. Second degree murder

Et intentionelt drab uden forudgående planlægning. Third degree murder (findes kun i få stater)

Et drab, som ikke er intentionelt, men er sket som følge af afstumpet handling uden hensyn til andres liv. First degree manslaughter

Et drab begået i affekt. Second degree manslaughter

Et drab begået som følge af grov hensynsløshed.

Det kan dog blive svært for anklagemyndigheden at bevise, at Derek Chauvin er skyldig i 'second degree murder'.

Det vurderer den danske advokat, Jane Fisher-Byrialsen, der er forsvarsadvokat i USA.

»Det er svært, fordi de skal bevise, at han haft intention om at begå mordet,« siger hun.

En måde at bevise det på kan ifølge den danske forsvarer være, hvis politiet i deres efterforskning har fundet frem til, at Derek Chauvin og George Floyd kendte hinanden og havde et personligt uvenskab.

Tirsdag kom det frem, at de to mænd begge arbejdede på El Nuevo Rodeo-club.

Klubbens tidligere ejer Maya Santamaria har oplyst til CNN, at Floyd havde vagter som udsmider om tirsdagen, og at Chauvin fungerede som off-duty politimand på klubben i 17 år.

»Jeg vil karakterisere dem som nogen, der kendte hinanden,« sagde Maya Santamaria til CNN.

Før der kan rejses tiltale mod Derek Chauvin, skal sagen fremlægges for en grand jury, og her vil sagen formentlig ikke blive bedømt på lige vilkår med andre drabssager.

Forhenværende betjent Derek Chauvin er sigtet for drab på en sort mand. Foto: Ramsey County Sheriff’s Office Vis mere Forhenværende betjent Derek Chauvin er sigtet for drab på en sort mand. Foto: Ramsey County Sheriff’s Office

»Der vil blive taget højde for, at politiets job er farligt, at de arbejder under stress og har lov til at bruge magt. Vi andre har ikke lov til at bruge magt, men det har politiet, og juryen skal vurdere, om det var retfærdiggjort, at han brugte magt,« siger Jane Fisher-Byrialsen.

Hun vurderer, at den store medieopmærksomhed omkring sagen – og navnlig videoen, der viser drabet – er det, som gør, at der nu er rejst sigtelse.

»Hvis det ikke var blevet videooptaget, og det ikke var kommet i medierne, kunne det sagtens være sket, at han ikke var blevet sigtet,« siger Jane Fisher-Byrialsen.

Hvis Derek Chauvin ikke kan tiltales for second degree murder, kan der stadig rejses tiltale efter de to andre paragraffer.

The American Civil Liberties Union (ACLU) er bekymret for, at en sigtelse for third degree murder også vil blive afvist af en grand jury.

Det skyldes, at third degree murder ifølge retspraksis i Minnesota kun anvendes, når en person udfører handlinger, der er til fare for mere end en person.

Derek Chauvin er varetægtsfængslet i isolation. Hans kaution er sat til 500.000 dollar.

Tre andre betjente, der overværede anholdelsen, er sigtet for medvirken til second degree murder.