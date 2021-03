På satire-tegningen fremstår dronningen som Derek Chauvin og Meghan Markles som den døende George Floyd, der ikke kan få vejret.

Sådan har den meget satiriske franske avis i hvert fald portrætteret hele 'Meghan og Harry-sagen' med deres seneste forside.

Og det har været med til at puste nyt liv i debatten om, hvorvidt det engelske kongehus rent faktisk har opført sig racistisk over for amerikanske Meghan Markles.

Tegningen viser en knælende Dronning Elizabeth på Maghan Markles nakke – præcis ligesom Derek Chauvin gjorde det på George Floyd 25. maj 2020.

F*ck Charlie Hebdo. A million times over. https://t.co/QDGoucvKcM — Monisha Rajesh (@monisha_rajesh) March 13, 2021

Den kontroversielle avis brugte tegningen på deres forside med følgende overskrift: 'Hvorfor jeg (Meghan red.) forlod kongehuset? Fordi jeg ikke kunne trække vejret mere.'

Det er en direkte henvisning til George Floyds død, som ligeledes sagde, at han heller ikke kunne trække vejret.

Det skriver The Mirror.

Tegningen af Dronning Elizabeth og Meghan Markles bliver af flere på twitter tolket som ‘fuldstændig rystende, at man bruger Floyds død til at tjene penge på’.

Halima Begum, som er administrerende direktør for antiracisme tænketank 'Runnymede Trust' tweetede billedet, og kaldte det forkert på alle måder:

#CharlieHebdo, this is wrong on every level. The Queen as #GeorgeFloyd's murderer crushing Meghan's neck? #Meghan saying she's unable to breathe? This doesnt push boundaries, make anyone laugh or challenge #racism. It demeans the issues & causes offence, across the board. pic.twitter.com/ptNXs8RtuS — Dr Halima Begum (@Halima_Begum) March 13, 2021

'Charlie Hebdo, det her er forkert på alle tænkelige måder. Dronningen som George Floyds morder, der knuser Meghans hals? Meghan siger, at hun ikke kan trække vejret?' Skriver hun og fortsætter:

'Det her skubber ikke grænser eller får nogen til at grine eller udfordre racismen. Det nedværdiger problemerne og forårsager lovovertrædelse over hele linjen.'