Den tidligere amerikanske præsident, George W. Bush, tager nu bladet fra munden.

I en offentlig erklæring giver han nu sin mening om de voldsomme protester, der er udsprunget efter, at George Floyd blev kvalt under en anholdelse.

»Laura (Bush) og jeg er forpinte over den brutale kvælning af George Floyd, og vi er foruroliget over den uretfærdighed og frygt, der kvæler vores land,« skriver George W. Bush.

Den tidligere præsident har indtil videre været tavs om situationen, der er eskaleret over hele USA.

George W. Bush opfordrer i en erklæring til, at man bør lytte til de sorte demonstranter. Arkivfoto Foto: Shannon Stapleton

»Vi har modstået trangen til at tale ud,« skriver George Bush videre, inden han indleder, hvad der kan opfattes som en indirekte kritik af Donald Trumps måde at håndtere krisen på.

For mens Trumps svar på at dæmpe de landsdækkende uroligheder har været at sætte hårdt mod hårdt, så opfordrer George W. Bush til forståelse.

Efter at demonstrationer har udviklet sig voldeligt, mens folk på gaden kræver at alle fire betjente, der deltog i anholdelsen af George Floyd i Minneapolis skal fyres og sigtes - kun betjenten Derek Chauvin er sigtet i sagen - har Donald Trump fordømt optøjer som 'terrorhandlinger.'

George W. Bush mener på den anden side, at det er ‘tid til at lytte'.

National Garden er indsat i Hollywood for at holde styr på optøjerne i Los Angeles. Foto: AGUSTIN PAULLIER

Han henviser til, at spørgsmålet om de sortes rettigheder var ved at opdele ‘De Forenede Stater’ under borgerkrigen i 1861-1865, og at sårene stadig ikke er helet.

»Amerikas største udfordring har længe været at forene mennesker med meget forskellige baggrunde i en enkelt nation af retfærdighed og muligheder. Doktrinen om racemæssig overlegenhed, der næsten splittede vores land, truer stadig vores Union.«

»Svarene på amerikanske problemer findes ved at leve op til amerikanske idealer - til den grundlæggende sandhed, at alle mennesker er skabt lige og udstyret af Gud med visse rettigheder,« skriver Bush.

George W. Bush nævner ikke Donald Trump i sin erklæring, omend han ikke lader mange være i tvivl om, at han ikke er helt på linje med sin partifælle, der har kaldt demonstranter over én kam for ‘bøller,’ efter at massevis af ukendte gerningsmænd har udnyttet situationen til at stjæle fra forretninger.

»Mange tvivler på vores lands retfærdighed og med god grund. Sorte mennesker ser den gentagne krænkelse af deres rettigheder uden et presserende og tilstrækkeligt svar fra amerikanske institutioner,« skriver George W. Bush.