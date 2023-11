Den brandvarme magma flyder endnu rundt under overfalden ved den islandske by Grindavík.

Og noget tyder på, at den er rykket tættere på overfladen.

Det fortæller geofysiker Benedikt Ófeigsson fra det islandske meteorologiske kontor til det islandske medie RUV.

Ifølge geofysikeren er det sandsynligt, at magmaen – som er smeltet klippemateriale i jordens indre, som bliver til lava, hvis det kommer op til jordens overflade – under byen er kommet meget tæt på overfladen.

Der er opstået revner og synkehuller i den islandske by Grindavik. Billedet her er fra 13. november. Foto: Kjartan Torbjoernsson/AFP/Ritzau Scanpix

Muligvis omkring 500 meter, lyder det.

Til grund for antagelsen lægger han det øgede niveau af svovldioxid, der blev målt i atmosfæren.

Grindavík er i forvejen blevet evakueret som følge af gentagne jordskælv i området og risikoen for et forestående vulkanudbrud.

Ifølge myndighederne er der fortsat stor sandsynlighed for et udbrud – men det er også usikkert, om og hvornår det kan ske.

Her ses en ødelagt vej i Grindavik den 14. november. Foto: Ben Makori/Reuters/Ritzau Scanpix

De seneste dage – efter byens omkring 3.000 beboere blev evakueret i fredags – er der ifølge RUV opstået en række synkehuller og revner i byen, hvilket skal være almindeligt i forbindelse med magmatunneller, lyder det.

Siden midnat har man registreret 500 jordskælv ved magmatunnelen nær Grindavík.

Det største skælv blev målt til 2,6 i styrke – og selvom rystelserne fortsat er betydelige, er de mindre, end de eksempelvis var i fredags, skriver RUV.

Et muligt vulkanudbrud har den seneste tid været forventet på halvøen Reykjanes, som omfatter Keflavik lufthavn og de varme kilder, der er kendt som Den Blå Lagune.

Grindavik blev evakueret i fredags. Byens borgere har et par gange siden fået lov til kortvarigt at vende tilbage for at hente nogle få ekstra ejendele, før de skulle forlade området igen. Foto: Ben Makori/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er ligger sydvest for hovedstaden Reykjavik.

Med sine omkring 150 vulkaner og 32 aktive vulkansystemer er Island ikke fremmed for vulkanudbrud.

Så sent som denne sommer var der et mindre udbrud på Reykjanes-halvøen efter tusindvis af små jordskælv, og i april 2010 lammede et vulkanudbrud store dele af flytrafikken i Europa, da vulkanen Eyjafjallajökull sendte askeskyer flere kilometer op i luften over et meget stort område.