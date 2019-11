Det lykkedes for John Bel Edwards at blive genvalgt, selv om Trump aktivt har støttet hans modkandidat.

Lousianas demokratiske guvernør, John Bel Edwards, er blevet genvalgt.

Edwards, som er den eneste demokratiske guvernør i USA's såkaldte "Deep South", har vundet en smal sejr.

Det skriver nyhedsbureauet AP samt NBC News tidligt søndag dansk tid.

Den demokratiske sejr er et slag i ansigtet på USA's præsident, Donald Trump, der tre gange er rejst til delstaten for at vise sin støtte til modkandidaten, republikaneren Eddie Rispone.

Trump har også flere gange på Twitter erklæret sin støtte til Rispone. Men det rakte ikke til en sejr for republikaneren.

- Vores delte kærlighed til Louisiana vil altid være mere vigtig end de partimæssige skel, der deler os, siger Edwards ved valgfesten ifølge NBC News.

- Og hvad angår præsidenten: Må Gud velsigne hans hjerte, fortsatte Edwards.

Ifølge AP var Edwards i front med 19.000 stemmer med 96 procent af valgdistrikterne i Louisiana optalt.

Trump opnåede 58 procent af stemmerne i Louisiana under præsidentvalget i 2016 ifølge Reuters.

Hans støtte hjalp dog ikke Rispone i tilstrækkelig grad.

- Jeg er skuffet, hvis jeg skal være meget ærlig, sagde Rispone ifølge NBC, da han erkendte sit nederlag.

- Kan vi øvrigt give præsident Trump en klapsalve? Den mand elsker Amerika, og han elsker Louisiana. Han kom herned tre gange kun for at hjælpe os.

Andre nylige valg har givet lidt forskellige praj om støtten til Trump rundt omkring i landet, skriver Reuters.

Således vandt Andy Beshear, den demokratiske udfordrer i Kentucky, tidligere på måneden over den siddende guvernør Matt Bevin trods præsidentens klare støtte til Bevin.

I Mississippi vandt Republikanerne til gengæld klart et guvernørvalg.

Der bor godt og vel 4,6 millioner mennesker i Louisiana.

"The Deep South" refererer til de af de amerikanske sydstater, der historisk set var mest afhængig af plantagedrift og var særligt afhængige af slaver som arbejdskraft.

/ritzau/