Det er lykkedes forskere at give en fuldstændig blind mand med arvelig sygdom lidt af synet igen.

En 58-årig mand, der igennem cirka 40 år har været blind, har delvist fået sit syn tilbage igennem behandlingsmetoden genterapi.

Det fremgår af et banebrydende studie offentliggjort mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Manden har en øjenlidelse, der tilhører en gruppe af sygdomme, som det - hvis man først er blevet blind på grund af sygdommen - i store træk har været umuligt at gøre noget ved.

Men det er der de senere år blevet skabt håb om, at man med tiden kan, og studiet bidrager yderligere til dette.

Der er dog stadig et godt stykke vej til, at behandlingen anvendt i studiet potentielt kommer i anvendelse bredt, og den 58-åriges syn er ganske begrænset, sløret og afhængigt af nogle særlige briller.

Med en teknik, der hedder optogenetik, har forskere i Europa og USA gennem et stykke tid behandlet manden. Teknikken går ind og ændrer i celler, så de producerer flere lysfølsomme proteiner. Han har kun fået behandlingen på et øje.

Samtidig er hans syn igennem flere måneder blevet stimuleret med nogle særlige briller.

Patienten var indledningsvis frustreret, da han ikke oplevede fremskridt og ikke vidste, om der var noget lige foran ham, beskriver en forsker.

- Men så pludselig begyndte han at blive helt eksalteret og fortalte, at han kunne se, samt at han var meget begejstret over det, siger Botond Roska, en af forskerne bag, til nyhedsbureauet AFP.

Med brillerne på var patienten blandt andet i stand til at finde og røre en notesbog på et bord foran sig 92 procent af gangene.

Uden brillerne var han ude af stand til udføre nogen som helst visuelle opgaver.

- Blinde patienter med forskellige former for sygdomme, der nedbryder celler i nethinden, og en fungerende optisk nerve vil potentielt kunne få behandlingen, siger en anden forsker ifølge AFP.

Mandens lidelse hører til en gruppe af sygdomme ved navn retinitis pigmentosa, som rammer øjets nethinde.

Ifølge mediet Gizmodo begyndte man allerede i 2017 at kunne behandle én retinitis pigmentosa-sygdom, som forårsages af en særlig mutation. Den behandlingsform skal dog indledes, mens der fortsat er fungerende celler i nethinden.

Ifølge Dansk Blindesamfund kommer der cirka 50 til 100 nye tilfælde af retinitis pigmentosa om året i Danmark. Over en million mennesker er på verdensplan påvirket af en sygdom tilhørende gruppen.

Studiet er offentliggjort i Nature Research Journals.

/ritzau/