Det har overrasket mange, at Rusland de seneste uger er blevet udsat for en række angreb.

Alligevel burde den russiske top have forudset situationen, lyder dommen fra en dansk ekspert. Han mener, Putin står i en yderst svær situation.

Over efterhånden flere dage har angreb ramt det vestlige Rusland. Det er ikke endegyldigt fastslået, hvem der står bag mange af dem.

Men det står klart, at situationen i stigende grad bliver uholdbar for den russiske præsident, Vladimir Putin. Det mener en dansk ekspert.

Først var der droneangrebet på Kreml, så var der proukrainske russiske enheder, som gik ind i Belgorod i det vestlige Rusland, og siden har der været gentagne droneangreb på vestlige russiske regioner, herunder Belgorod.

Senest var der torsdag morgen angreb på selve Belgorod by, hvor en boligblok stod i flammer.

De mange sager på russisk jord er nærmest blevet hverdag. Og det er et stigende problem for Putin og den russiske top.

»De forsøger at reagere. Men det er svært for Putin,« siger Flemming Splidsboel, Rusland-ekspert ved DIIS, til B.T.

»Nu kan Ukraine slå igen på russisk jord. Og det overrasker mange. Men man skal huske på, at det er et helt legitimt mål for Ukraine, så længe det er deres egne droner, eller de har fået dem fra steder, hvor der ikke er betingelser,« siger eksperten.

Han henviser til, at blandt andet USA længe har været meget tydelige om, at de ikke vil have de våben, de leverer til Ukraine, til at ramme russisk jord.

Et dronebillede af det, der skal være et proukrainsk angreb på Rusland. Foto: Freedom Of Russia Legion/Reuters/Ritzau Scanpix

Ukraine har dog heller ikke umiddelbart taget skylden for nogle angreb på russisk territorium.

I stedet skal det være uafhængige, proukrainske militser eller enheder internt i Rusland, som har stået bag angrebet, lyder det.

Uanset hvad, er det nye billede med angreb på russisk jord ikke et, Putin og den russiske top kan være glade for.

»Det er en uholdbar situation for Putin. Det påvirker millioner af mennesker i det vestlige Rusland, som nu skal vænne sig til luftalarmer og frygte angreb,« siger Flemming Splidsboel.

Han fortæller, at man i Rusland nu forbereder sig på, at det er en ny hverdag.

»Rusland gør sig klar til, at der kan komme meget mere af det her. Fronten er jo næsten rykket ind i Rusland. Og det er jo også derfor, Rusland længe har ønsket en demilitariseret zone på den anden side af de annekterede områder,« siger han og uddyber:

»De er fanget i det, og det er svært at forsvare sig mod,« forklarer han.

Selvom Putin og den russiske top endnu ikke har fundet et konkret modsvar på de mange angreb de seneste dage, så er der ikke meldinger om modstand mod Putin internt, forklarer Flemming Splidsboel.

»Der er ingen negative ryster mod Putin og toppen i Rusland. I hvert fald ikke, hvad jeg har set. Men det viser sig nu, at Ukraine kan slå tilbage, og det burde de have forudset i Rusland,« siger han.