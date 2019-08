Hun siger, at hun tre gange blev tvunget til at have sex med den britiske prins.

Han siger, at det aldrig er sket, og at han aldrig ville gøre sådan noget.

Tirsdag blev anklagerne mod den britiske prins Andrew - der er lillebror til prins Charles - endnu engang gentaget, da en kvinde foran en retsbygning i New York fastholdt, at hun var blevet tvunget til at have sex med den noget ældre mand, da hun var blot 17 år.

Det skriver The Guardian og Huffington Post.

ARKIVFOTO af prins Andrew. Foto: Toby Melville

Den amerikanske kvinde Virginia Giuffre stod tirsdag foran retsbygningen, efter hun kort forinden sammen med flere andre kvinder inde i en retssal havde fortalt en dommer om de forbrydelser, som de har forklaret, at den afdøde erhvervsmand Jeffrey Epstein udsatte dem for.

Hun har tidligere fortalt, hvordan hun som 16-årig fik arbejde på rigmandsklubben Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida, og at det førte til, at hendes veje krydsede Jeffrey Epsteins, som efterfølgende begyndte at misbruge hende seksuelt.

I retten har hun også forklaret, at hun som 17-årig begyndte at blive lånt ud til andre mænd, som hun blev tvunget til at have sex med.

En af de mænd var den 59-årige britiske prins Andrew, hævder hun.

»Han ved, hvad han har gjort, og det kan han bevidne,« sagde hun foran retten og tilføjede:

»Han ved præcist, hvad han har gjort, og jeg håber, at han står frem og erkender det.«

Selv har prins Andrew på det kraftigste afvist, at han skulle have seksuelt misbrugt nogen - ligesom han også har afvist, at han skulle have haft kendskab til eller mistanke om, at hans tidligere ven Jeffrey Epstein stod bag forbrydelser.

'Hans kongelige højhed tager afstand fra udnyttelsen af ethvert menneske, og antydningen om, at han vil billige, deltage i eller opfordre til sådan en adfærd er afskyelig', lød det tidligere på året i en udtalelse udsendt af Buckingham Palace.