Ifølge svensk politi er mistænkelig genstand, der blev fundet på et SAS-fly i lufthavn i Stockholm, ufarlig.

Der blev kort før klokken 19 tirsdag aften fundet en "mistænkelig genstand" om bord på et SAS-fly, der befinder sig i lufthavnen Arlanda i den svenske hovedstad, Stockholm.

Omkring klokken 21 oplyser svensk politi, at genstanden er ufarlig, skriver det svenske medie Expressen.

Flyet var på vej til København, da genstanden blev fundet, sagde presseansvarlig hos Swedavia, der driver Arlanda, Peter Werring til mediet.

- Oplysningerne er sparsomme. Det gælder et SAS-fly, som skal til København.

- Politiet er på stedet og håndterer sagen, lød det.

Fundet blev gjort i forbindelse med boarding af personalet. Derefter blev boarding afbrudt.

Af svensk politis hjemmeside fremgår det, at personalet om bord tog beslutning om at evakuere flyet.

Der blev sat afspærring op omkring flyet, men den er nu ophævet.

Ingen afgange er blevet aflyst på grund af hændelsen, oplyser Swedavia til det svenske nyhedsbureau TT.

Det fremgår af Arlandas hjemmeside, at et fly, der skulle have forladt Stockholm mod København klokken 19.10, er forsinket og først afgår klokken 21.45.

/ritzau/