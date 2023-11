Når bjørne mangler mad, går det åbenlyst ud over mennesker.

Det viser tal fra Japan, hvor 158 mennesker er kommet til skade, og to er døde i bjørneangreb siden april.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Eksperter råber nu vagt i gevær på grund af den voldsomme stigning.

Tidligere blev mennesker kun angrebet af bjørne, hvis de havde forvildet sig langt ind i skovområder for at finde grøntsager eller urter.

Men nu er bjørnene tvunget ud i mere befolkede områder, fordi det er svært at finde livretten – agern og bøgenødder.

Angrebene har særligt fundet sted i den nordlige del af øen Honshu, som er Japans største ø, hvor både byerne Tokyo og Kyoto ligger.

Den sorte bjørn er den mest udbredte af sin slags i Japan. Det estimeres, at cirka 44.000 brune bjørne lever på japansk jord.

Det er et astronomisk højt tal, sammenlignet med for bare 11 år siden. i 2012 estimerede Japans miljøministerium, at der fandtes omkring 15.000 sorte bjørne i Japan.

Japans største bjørnetraume går helt tilbage til 1915, hvor en næsten tre meter høj bjørn, der vejede 340 kilo, terroriserede øen Hokkaido. Bjørnen dræbte syv landsbyboere og tre blev sårede.