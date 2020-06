11 lande i Europa har oplevet en genopblussen af coronavirus, mens i alt 30 lande ser stigninger, melder WHO.

Europa har set en stigning i ugentlige tilfælde af coronavirus for første gang i måneder, efter at flere lande har lempet restriktioner.

Det melder Verdenssundhedsorganisationen, WHO, ifølge det britiske medie BBC.

I 11 lande, der inkluderer Sverige, Armenien og Moldova, har virusudbruddet accelereret til "en betydelig genopblussen", siger WHO's regionale direktør for Europa, Hans Kluge.

Hvis der ikke bliver gjort noget ved dette, kan sundhedsvæsenet i Europa blive "presset til det yderste", advarer Kluge ifølge BBC.

- I uger har jeg talt om risiko for genopblussen, når landene justerer restriktioner. I flere lande over hele Europa er denne risiko nu blevet en realitet, siger Kluge.

- 30 lande har oplevet stigninger i nye smittetilfælde i løbet af de sidste to uger. I 11 af disse lande har der været en betydelig genopblussen, siger han.

Af andre lande, der oplever genopblussen, fremhæver Kluge Nordmakedonien, Albanien, Bosnien, Ukraine og Kosovo.

Med til advarslen hører også, at WHO fortsat forventer, at antallet af daglige nye tilfælde vil falde i løbet af sommeren.

- Men vi er virkelig nødt til at forberede os på efteråret, når Covid-19 kommer i ledtog med sæsonbetonet influenza, lungebetændelse og andre sygdomme, der cirkulerer i samfundet, siger den regionale direktør for Europa.

Ifølge WHO har Europa registreret mere end 2,6 millioner tilfælde med coronavirus, mens 195.000 europæiske coronapatienter har mistet livet.

Der bliver aktuelt registreret knap 20.000 nye tilfælde og omkring 700 dødsfald om dagen.

Torsdag meldte Frankrig og Tyskland, at landene ville øge bidraget til WHO, efter at USA har brudt med FN-organet.

Tyskland vil bidrage med et rekordbeløb på over en halv milliard euro (over 3,7 milliarder kroner) til finansieringen af FN-organisationen i år.

Frankrig vil bidrage med 140 millioner euro.

/ritzau/