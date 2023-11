Der har længe været rygter om det på sociale medier.

Både ukendte krigsbloggere og mere velrenommerede institutioner har beskrevet det. Men nu bekræfter Ukraine også, at det er sket. En dansk ekspert kalder gennembruddet for 'ambitiøst'.

Der går efterhånden længe mellem de gode nyheder på slagmarken for Ukraine.

Krigen mod Rusland har udviklet sig til en udmatningskrig med store tab på begge sider.

Selv den stort anlagte ukrainske modoffensiv, der blev igangsat i sommer, kastede ikke de store resultater af sig.

Men så har der været en mere vovet operation fra den ukrainske hær.

For hvor fremrykninger i Zarporizjzja-regionen slet ikke kastede de store positive overraskelser af sig for præsident Zelenskyj og resten af det ukrainske folk, så har en anden, mindre offensiv et andet sted i landet vist sig at være langt mere frugtbart.

Og det er et sted, hvor man ellers skulle tro, det var nærmest umuligt.

Ukraine har nemlig gennem nogle uger formået at få små grupper af tropper over den enorme Denpr-flod i den sydlige Kherson-region.

Her har netop floden – siden Ukraine formåede at generobre selve Kherson by i november sidste år – været en naturlig grænse mellem de russiskbesatte dele af Ukraine og ukrainskkontrolleret territorium.

Men stille og roligt har Ukraine formået at få flere og flere tropper over på den russiskbesatte side og generobre et i stigende grad større område.

De første dage og uger, hvor meldingerne løb ind om den dristige ukrainske strategi, blev det slået hen som blot et dristigt forsøg.

Ukrainske tropper på vej i en mindre båd over Dnepr-floden i det sydlige Ukraine. Her har de stille og roligt formået at få sat sig på et område. Foto: Alex Babenko Vis mere Ukrainske tropper på vej i en mindre båd over Dnepr-floden i det sydlige Ukraine. Her har de stille og roligt formået at få sat sig på et område. Foto: Alex Babenko

Men nu er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen klar til at kalde det mere end blot et forsøg.

»Det er ambitiøst af Ukraine. Tidligere har de udført en masse raids ind over Dnepr-floden, men så trukket sig tilbage. Men det her ligner et seriøst forsøg på at danne et brohoved på den anden side af floden,« siger Anders Puck Nielsen.

Hvad har så ændret sig for ukrainerne?

Meget tyder på, at de har formået at få så godt fodfæste på den sydlige side af Dnepr-floden, at der efterhånden kan tales om et reelt gennembrud.

»Ukrainerne er begyndt at tale om det nu. Det et nyt, og det viser, at det her er solidt nok til, at de vil stå ved det,« siger Anders Puck Nielsen.

Grunden til, at den ukrainske fremgang i Kherson faktisk er væsentlig, skal findes i fremtiden.

»Det her er et forsøg på at skabe en ny offensiv på lang sigt. Ukraine kan fylde langsomt på, så det åbner en ny angrebsakse, så de ikke kommer til at stå i samme situation til næste sommer, som de gjorde i denne sommer,« siger Anders Puck Nielsen.

Ud fra de åbne kilder, han har set om den nye ukrainske front, så tyder det ifølge den danske ekspert på, at Ukraine fortsat ikke har mere end en bataljon og nogle pansrede mandskabsvogne på den sydlige side af Dnepr-floden.

Men man skal ikke undervurdere det, Ukraine har gang i, fortæller Anders Puck Nielsen.

»Det er ikke sket i et år, at der er blevet åbnet en ny angrebsakse. Så det er bestemt ikke uvæsentligt,« siger den danske ekspert.