Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fundet af fire unge universitetsstuderende fra Idaho, der samme nat var blevet myrdet med kniv i deres fælles hjem, sendte chokbølger gennem USA.

I ugevis var det lokale politi i den lille by Moscow sammen med tilkaldte FBI-eksperter under heftig kritik, fordi anholdelsen af gerningsmanden til det firedobbelte mord udeblev.

Men efter syv ugers intens efterforskning, der i vid udstrækning blev holdt helt hemmelig, kunne politiet 30. december omsider anholde den formodede gerningsmand – den 28-årige universitetsstuderende Bryan Kohberger.

Han nægter sig skyldig i den alvorlige sigtelse for fire mord og indbrud, men er nu blevet varetægtsfængslet.

Og samtidig kan amerikanske medier som CNN begynde at løfte sløret for, hvordan politiet greb den krævende efterforskning an og langsomt indkredsede den formodede knivmorder.

Her spillede ikke mindst hemmeligholdt materiale fra overvågningskameraer nær gerningsstedet en vigtig rolle. Efterforskerne fattede interesse for en hvid personbil, som senere blev identificeret som en Hyundai Elantra.

Den 25. november blev lokale politifolk opfordret til at holde udkig efter en hvid bil af dette mærke. Og nogle dage senere var der bid.

Ved det nærliggende Washington State University, hvor den nu fængslede Bryan Kohberger studerede kriminologi, opdagede betjente hans hvide bil og noterede dens nummerplade, så ejerens identitet kunne fastslås.

De fire studerende Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle blev alle dræbt 13. november i et hus nær deres universitet i byen Moscow i Idaho. Vis mere De fire studerende Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle blev alle dræbt 13. november i et hus nær deres universitet i byen Moscow i Idaho.

Via kørekortoplysningerne om hans udseende kunne efterforskerne konstatere, at bilejerens signalement passede med det delvise signalement, som et skræmt øjenvidne på gerningsstedet havde kunnet give af knivmorderen. Også selv om hans ansigt havde været delvist dækket af en maske.

Det gav politiet yderligere blod på tanden, og i hemmelighed sikrede og analyserede efterforskerne indholdet i skraldespanden hos den mistænktes forældre, hvor han var hjemme på juleferie hos dem i delstaten Pennsylvania.

Det gav et match på det dna-spor, som kriminalteknikere på gerningsstedet havde fundet på knappen på en brun læderskede, som gerningsmanden tilsyneladende havde glemt på en seng hos en af de fire mordofre.

I største hemmelighed blev den mistænkte 28-årige skygget af politiet, og på årets næstsidste dag slog en særlig indsatsstyrke til midt om natten, mens han stadig opholdt sig i forældrenes hus.

Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho. Foto: AFP PHOTO / Monroe County Correctional Facility Vis mere Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho. Foto: AFP PHOTO / Monroe County Correctional Facility

Ved en såkaldt »dynamisk indtrængen«, hvor politifolkene på samme tid slog entredøren ind og trængte ind gennem vinduerne, blev han anholdt uden at sætte sig til modværge. Politiet havde ellers valgt den lidt dramatiske anholdelsesfacon, fordi man betragtede ham som en »høj risiko-mistænkt«.

Motivet til det firedobbelte drab er stadig en gåde. Politiet mener dog ud fra teledata at kunne fastslå, at Kohbergers mobiltelefon har været nær ofrenes bolig mindst 12 gange siden juli og frem til hans anholdelse.

Hans forsvarsadvokat, Jason LaBar, har tidligere udtalt til CNN, at hans klient nægter sig skyldig:

»Hr. Kohberger er ivrig efter at blive frikendt for disse anklager og ser frem til at få løst disse sager så hurtigt som muligt,« lød det fra forsvareren.