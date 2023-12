Redningsfolk med reb og stiger står tirsdag klar uden for tunnel og skal trække arbejdere ud via rør.

Det er tirsdag lykkedes redningsfolk at bore sig igennem klippestykker, jord, beton og andet materiale og dermed nå frem til 41 arbejdere fanget i en kollapset tunnel i Indien.

Det oplyser en embedsmand til nyhedsbureauet Reuters.

Nu skal redningsfolk forsøge at få de 41 arbejdere trukket ud i sikkerhed, oplyses det. Det skal gøres en ad gangen.

Mændene, som er lavindkomstarbejdere fra fattige delstater, har været fanget i tunnelen i den bjergrige delstat Uttarakhand siden 12. november.

Processen med at få mændene ud ventes at tage et par timer. De skal trækkes ud på bårer med hjul igennem et rør, som er 90 centimeter bredt, oplyser embedsmænd.

Røret er ifølge nyhedsbureauet AFP 57 meter langt.

Evakueringsrøret skal skubbes helt frem til mændene, før redningsarbejdere kan kravle derind og hjælpe med at få mændene ud.

Dusinvis af redningsarbejdere med reb og stiger står tirsdag klar uden for tunnelen. Ambulancer er også begyndt at ankomme for at bringe mændene til et hospital omkring 30 kilometer væk.

Redningsindsatsen har været i gang i 17 dage. Men arbejdet med at nå frem til de 41 tunnelarbejdere er kun gået langsomt fremad.

Der har blandt andet været problemer med nedfaldne klippestykker undervejs. I sidste uge brød en af boremaskinerne desuden sammen, hvilket førte til yderligere forsinkelser.

De 41 arbejdere har fået mad, vand, lys, ilt og medicin gennem et rør.

Undervejs er også et kamera blevet sendt igennem røret, hvorfor der også har været bragt billeder af arbejderne.

Myndighederne har ikke oplyst, hvad der fik tunnelen til at kollapse.

I regionen er jordskred, jordskælv og oversvømmelser dog ret hyppige.

Den 4,5 kilometer lange tunnel er en del af premierminister Narendra Modis milliarddyre projekt om at forbinde en række pilgrimsmål for hinduer gennem et netværk af veje.

/ritzau/Reuters