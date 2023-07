Eftersøgningen af den 24-årige amerikaner Shannan Gilbert i 2010 spredte frygt og rædsel i New York.

Gilbert var forsvundet sporløst, og politiet frygtede en forbrydelse.

Et år efter blev hun fundet dræbt på Gilgo Beach i delstaten. Men hun var ikke den eneste, man fandt undervejs.

I amerikanske aviser kunne man dag for dag følge den massive efterforskning i området. Og på samtlige forsider stod det klart, når endnu et lig blev fundet.

Frem til 2011 fandt politiet resterne af ti lig, som alle var blevet dræbt.

Siden har mordene ved Gilgo Beach været et mysterium.

Men nu, 13 år senere, har politiet fået et altafgørende gennembrud. En person er anholdt og sigtet for at stå flere af drabene, skriver flere amerikanske medier.

Anholdelsen blev foretaget fredag morgen, siger politikommisær i Suffolk County, Rodney Harrison til New York Times.

Den anholdte er den 59-årige Rex Heuermann, bekræfter en politikilde overfor avisen.

Heuermann har boet i området i flere år, er uddannet arkitekt, men har arbejdet som konsulent de seneste år.

Om den mistænkte står bag alle drab, står for nuværende uklart. Om der er en forbindelse med alle ligene, er heller ikke meldt officielt ud.

Shannan Gilbert arbejdede som sexarbejder, og hun forsvandt efter umiddelbart efter, hun havde haft en kunde.

Flere af de dræbte var også sexarbejdere, skriver NBC New York.