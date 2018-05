En række polaroidbilleder har ført til anholdelse i en firedobbelt mordsag i Oklahoma, USA, der i 18 år har været uopklaret.

Mandag kunne efterforskere ifølge Washington Post således offentliggøre, at de var nået til et gennembrud i den uhyggelige sag om drab og bortførelse, der siden 1999 har efterladt de pårørende i søgen efter et svar på, hvad der skete med de 16-årige piger Ashley Freeman og Lauria Bible.

Forud for politiets meddelelse mandag, var en mistænkt i sagen, Ronnie Busick, blevet anholdt.

Ashley Freeman og Lauria Bible forsvandt dagen før årtusindeskiftet, den 30. december, efter, at Lauria havde overnattet hos sin veninde og hendes forældre, Kathy og Danny Freeman. Den nat blev deres hjem brændt ned, og ligene af Kathy og Danny blev efterfølgende fundet på stedet. Begge var blevet skudt forud for den påsatte brand. Der var intet spor af teenagepigerne.

Nu kan efterforskerne afsløre, at en række vidner uafhængigt af hinanden beretter om en stribe polaroidbilleder, der giver svar på, hvad der hændte Ashley Freeman og Lauria Bible.

På billederne, som de forskellige vidner har set på forskellige tidspunkter igennem årene, ses de to piger, ifølge vidneforklaringerne, ligge bundet og kneblet på en seng med ansigterne mod hinanden.

Det har en af de formodede gerningsmænds ekskæreste, der kunne genkende sin tidligere kærestes seng på billedet, eksempelvis fortalt.

Men i stedet for at gå til politiet med sin viden, da hun først opdagede, hvilken fortid hendes kæreste gemte på, valgte hun at tie, fordi ekskæresten angiveligt truede hende på livet til at holde tæt.

Ronnie Dean Busick er mistænkt for at have bortført og dræbt to 16-årige piger. Foto: Gary Crow Ronnie Dean Busick er mistænkt for at have bortført og dræbt to 16-årige piger. Foto: Gary Crow

Billederne antages siden at være brændt, men nok personer har set indholdet på de omkring 12 billeder, der skulle have eksisteret, til at politiet har kunnet opbygge en sag og anholde den 66-årige Ronnie Busick. To andre, Warren ‘Phil’ Welch og David Pennington, der begge nu er døde, menes også at være medskyldige i bortførelse og drab af de 16-årige piger.

De tre formodede gerningsmænd beskrives ifølge Washington Post som kriminelle, der ernærede sig ved at fremstille metamfetamin. Og det var tilsyneladende for at gøre et regnskab op efter en handel med det ulovlige narkotikum, at de tre mistænkte tog hjem til familien Freeman den skæbnesvangre aften.

Ifølge Washington Post viser retsdokumenter, at vidner har forklaret, at de tre, efter drabene på Kathy og Danny Freeman, besluttede sig for at ‘tage pigerne og have det sjovt med dem.’

Et andet vidne har fortalt politiet, at pigerne blev holdt fanget i flere dage, hvor de blev voldtaget, inden de blev kvalt til døde.

Ronnie Busick har ikke en forsvarer i sagen, men ifølge politiet nægter han sig skyldig.

Mens politiet antager, at ligene af de 16-årige er blevet begravet et ukendt sted, så er deres endelige skæbne fortsat uvis.